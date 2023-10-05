【就是要O粉】2023台灣設計展限定「圈粉便當」10月6日上午11:10開賣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「2023台灣設計展」即將於明天10月6日起至10月22日在新北市登場，為此臺鐵局與台灣設計研究院強強聯手合作策劃，由臺鐵局臺北鐵路餐廳的頂尖便當開發團隊創意設計臺鐵「◯」粉便當(讀音：圈粉便當)，更以本屆設計展主視覺「◯起來」的設計理念為便當開發靈感，希望藉此廣圈多元「鐵」粉。

台鐵介紹，「◯」粉便當葷素各一款，分別為薑汁燒肉及猴菇棒棒腿 (奶素），於2023台灣設計展期間（10月6日至10月22日）在新北市鶯歌火車站(文化路出口1樓）的「台鐵便當行動餐車」販售，每份售價130元。

「◯」粉便當開發團隊別出心裁採用主視覺設計意象的橢圓形木盒盛裝(上圖)，象徵群力共築和自然環保的意涵。食材精心挑選以「跳脫單一色系」及「◯」五行多元色彩為目標，巧妙地呼應活動主視覺意象，暨營養又色香味俱全。

主食嚴選臺灣良質米，薑汁燒肉便當搭配主廚燒製的薑汁燒肉(下圖) ，濃口醬汁裹著鮮嫩的五花肉片為主菜，極致美味讓人念念不忘。

猴菇棒棒腿 (奶素, 下圖）便當則搭配香酥猴菇棒棒腿為主菜，外皮酥脆內餡有嚼勁，鮮味無窮。

(文內圖片均由台灣設計研究院提供、伯樂影像拍攝)

不惜費工製作，以來自甜菜根汁及咖哩的大自然調色盤妝點三色蒟蒻圈為主配菜，再佐以黑木耳炒白菜等清爽時蔬。

嚐「◯」粉便當，置身設計「◯」，開啟滿載在地意象的五大展區的探索小旅行，走訪新北的人文風貌、自然生態及百工百業；感受新北市沒有限制、多元共榮的城市特色。



臺鐵「◯」粉便當販售資訊:

每個售價130元

販售期間：10月6日至10月22日，11:10開賣，午餐限定

販售數量：(數量有限，售完為止)

「◯」粉便當(薑汁燒肉) ，平日80個；假日120個。

「◯」粉便當(猴菇棒棒腿) (奶素），平日20個；假日40個。

販售地點：新北市鶯歌火車站(文化路出口1樓）的「台鐵便當行動餐車」(新北市鶯歌區東鶯里文化路68-1號)

洽詢專線：臺北鐵路餐廳02-2361-9309