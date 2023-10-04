防曬產品如何選購？食藥署曝防曬係數「這區間」最佳　嘴唇也要做好防曬！

【健康醫療網／記者吳儀文報導】為避免皮膚曬黑、曬傷，許多人出門會撐陽傘、穿防曬衣，出門前塗抹防曬產品更是不可少的防曬步驟，不過市面上防曬產品這麼多該如何選擇？防曬係數該怎麼看？這些防曬產品又該怎麼使用才正確呢？食藥署於臉書粉專「食用玩家」上發文為民眾解答。

防曬係數並非越高越好 15－30就有良好效果

購買防曬產品的時候，首先一定要先了解產品上的防曬係數怎麼看，食藥署表示，防曬係數（SPF）其實並非越高越好，不須過度仰賴高防曬係數產品的效果，通常防曬係數介於15－30之間即有良好防曬效果，超過50，其實防曬效果有限。

食藥署提到，如果只是一般外出，防曬產品使用的防曬係數可以不用太高，不過若是要到海邊或其他長時間曝曬的場所，就可選擇防曬係數高一點的產品，民眾可根據不同場所選擇適合的防曬產品，此外，防曬產品並非擦了就一整天有效，應每2－3小時補擦一次。

嘴唇也須做好防曬 預防曬黑、曬傷、老化

除了肌膚需要防曬以外，事實上嘴唇皮膚也需要做好防曬工作。食藥署表示，唇部皮膚的含水量與屏障功能較低，若沒有做好防曬措施，不僅水分易流失，還可能導致乾裂、黯沈與老化，尤其下嘴唇面積較大也較突出，容易應長期曝露於紫外線增加傷害。

唇部防曬主要是為了預防曬黑、曬傷與老化，食藥署提到，唇部防曬與一般防曬用品相同，即使選購防曬係數高的護脣膏，仍要頻繁補擦，且厚厚塗抹至足夠量，尤其是經常舐唇、易流汗的民眾更要注意，這樣才能達到理想的防曬效果。

食藥署表示，大部分的防曬產品都是屬於特定用途化粧品，只有僅含二氧化鈦（Titanium dioxide, TiO2,非奈米化）的防曬產品除外，所以不管是製造或進口，廠商都必須向衛福部申請辦理「特定用途化粧品查驗登記」，取得許可證後才可以製造、輸入及販賣。

提醒民眾，不論是防曬乳、防曬護唇膏，選購時都應挑選標示完整的產品並留意注意事項與使用方式，在有效期限內儘速用完。

資料來源：食用玩家－食藥署https://www.facebook.com/photo/?fbid=673145734848752&set=a.342192974610698、https://www.facebook.com/photo/?fbid=673143164849009&set=a.342192974610698

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59405

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