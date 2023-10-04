Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【跨不去的64】杭州亞運女子百尺跨欄 中國選手相擁照遭禁竟是「號碼」惹禍

任何六四影射都跨不出中國言論自由的牆

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/04 17:40
杭州亞運女子百尺跨欄決賽，中國田徑選手6號林雨薇擁抱4號吳豔妮（圖／路透社Dylan Martinez）

杭州亞運女子百尺跨欄決賽，中國田徑選手6號林雨薇擁抱4號吳豔妮（圖／路透社Dylan Martinez）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）10月1日，中共建政74周年，也是杭州亞運女子100公尺跨欄決賽，該場比賽卻鬧出了不小爭議。除了銀牌遭取消，中國選手二人擁抱的照片，竟遭到審查大軍清洗，官媒急撤圖，觀眾丈二金剛摸不著頭腦，原來一切都是號碼惹的禍，6與4，犯了誰的禁忌？

當天，中國選手4號跑道吳豔妮因搶跑奪銀，遭判定失格，她還一度將身旁的印度選手拖下水，毫無運動家精神。事件發酵，她2日在微博致歉，但決賽鬧出的尷尬事件還不只這樁。

金牌由同樣是中國田徑好手的6號跑道林雨薇抱走，二人賽後相擁，互相砥礪，留下了同袍情誼的感人合照。林雨薇在中國「國慶日」奪金，本來獲官媒如央視、新華網大肆轉發大內宣，但根據CNN，不久後圖片全數遭抹去刪除，而中國搜尋引擎百度當然也尋無二人擁抱的畫面，只剩零星媒體尚未被審查。

探究原因，二人短褲上的號碼牌成了「不可告人」之密，明目張膽將6與4擺在一起，是六四天安門事件的赤裸提醒。網路也出現了不少迷因，將二人臀部區域馬賽克或蓋圖遮蔽，極盡諷刺之能事。除了64這對組合，看似無害的89亦常遭「屏蔽」，只怪事件發生於1989年。

翻開中國網路審查史，例子多到不勝枚舉，小熊維尼電影香蕉皮蝦苔直播主坦克冰淇淋男模賣女內衣杭州美景詩句，只要官方認定內容敏感不宜，都難逃遭禁命運。

【跨不去的64】杭州亞運女子百尺跨欄 中國選手相擁照遭禁竟是「號碼」惹禍

【跨不去的64】杭州亞運女子百尺跨欄 中國選手相擁照遭禁竟是「號碼」惹禍
杭州亞運女子百尺跨欄決賽，中國田徑選手6號林雨薇與4號吳豔妮（圖／路透社Dylan Martinez）
中國
六四
64
亞運
杭州
跨欄
審查
中共
建政
國慶
吳豔妮
林雨薇
金牌

相關新聞

【杭州亞運】台灣「羽球天后」戴資穎爆冷不敵日本選手大崛彩　於16強止步
【杭州亞運】台灣「羽球天后」戴資穎爆冷不敵日本選手大崛彩　於16強止步
2023/10/04 18:13
北韓報導亞運稱南韓「傀儡」、糾正外媒應稱「DPRK」而非「北韓」
北韓報導亞運稱南韓「傀儡」、糾正外媒應稱「DPRK」而非「北韓」
2023/10/04 16:54
〈時評〉十月十日是誰的國慶日？藍綠都很彆扭
〈時評〉十月十日是誰的國慶日？藍綠都很彆扭
2023/10/04 16:52
【迎接雙十節】藍委籲拒絕出席總統府國慶大會　綠委：撕裂國家當作選戰工具
【迎接雙十節】藍委籲拒絕出席總統府國慶大會　綠委：撕裂國家當作選戰工具
2023/10/04 16:50
傳中國核動力潛艦黃海遇難沉沒 英媒：撞上自家水下陷阱
傳中國核動力潛艦黃海遇難沉沒 英媒：撞上自家水下陷阱
2023/10/04 16:08

更新時間 : 2023-10-05 02:51 GMT+08:00

最受歡迎

颱風「小犬」進逼　5日台灣高鐵正常行駛、台鐵5日中午前部分列車停駛
颱風「小犬」進逼　5日台灣高鐵正常行駛、台鐵5日中午前部分列車停駛
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終下葬
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終下葬
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
中颱小犬暴風圈壟罩新竹以南 10/4停班停課一覽
中颱小犬暴風圈壟罩新竹以南 10/4停班停課一覽
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示