【跨不去的64】杭州亞運女子百尺跨欄 中國選手相擁照遭禁竟是「號碼」惹禍

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）10月1日，中共建政74周年，也是杭州亞運女子100公尺跨欄決賽，該場比賽卻鬧出了不小爭議。除了銀牌遭取消，中國選手二人擁抱的照片，竟遭到審查大軍清洗，官媒急撤圖，觀眾丈二金剛摸不著頭腦，原來一切都是號碼惹的禍，6與4，犯了誰的禁忌？

當天，中國選手4號跑道吳豔妮因搶跑奪銀，遭判定失格，她還一度將身旁的印度選手拖下水，毫無運動家精神。事件發酵，她2日在微博致歉，但決賽鬧出的尷尬事件還不只這樁。

金牌由同樣是中國田徑好手的6號跑道林雨薇抱走，二人賽後相擁，互相砥礪，留下了同袍情誼的感人合照。林雨薇在中國「國慶日」奪金，本來獲官媒如央視、新華網大肆轉發大內宣，但根據CNN，不久後圖片全數遭抹去刪除，而中國搜尋引擎百度當然也尋無二人擁抱的畫面，只剩零星媒體尚未被審查。

探究原因，二人短褲上的號碼牌成了「不可告人」之密，明目張膽將6與4擺在一起，是六四天安門事件的赤裸提醒。網路也出現了不少迷因，將二人臀部區域馬賽克或蓋圖遮蔽，極盡諷刺之能事。除了64這對組合，看似無害的89亦常遭「屏蔽」，只怪事件發生於1989年。

翻開中國網路審查史，例子多到不勝枚舉，小熊維尼電影、香蕉皮蝦苔、直播主坦克冰淇淋、男模賣女內衣、杭州美景詩句，只要官方認定內容敏感不宜，都難逃遭禁命運。



杭州亞運女子百尺跨欄決賽，中國田徑選手6號林雨薇與4號吳豔妮（圖／路透社Dylan Martinez）