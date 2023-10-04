北韓報導亞運稱南韓「傀儡」、糾正外媒應稱「DPRK」而非「北韓」

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓媒體在報導此次杭州亞運中，首次以「傀儡隊」稱呼南韓隊，並也堅持他國以「朝鮮民主主義人民共和國」稱呼，而非「北韓」。

韓聯社報導，北韓居民所收看的朝鮮中央電視台在2日報導南北韓女子足球對決，當中說道「比賽以4：1的壓倒性分數戰勝了魁儡隊」，在字幕中也寫上「朝鮮對魁儡」。

在北韓的字典中，「傀儡」意味著屈服於帝國主義等外來侵略者，為他們的走狗，是出賣國家和人民的民族叛徒或政治集團」，主要出現於北韓批評南韓的宣傳戰中。

在正式的國際體育舞台上，幾乎無法找到北韓將南韓稱為「傀儡隊」的例子，通常是以「南朝鮮」稱呼。

報導指出，北韓首次在體育比賽中使用「傀儡隊」一詞，似乎與近期南北韓關係惡化脫離不了關係，自南韓現任總統尹錫悅上任以來，北韓媒體使用「傀儡」一詞的頻率越來越高。

有聲音認為，北韓此舉與自身堅持在國際大會上被稱為「正確國名」自相矛盾。

北韓女子足球隊在9月30日踢贏南韓後，當南韓記者在賽後記者會上稱北韓為「北方」時，北韓教練強烈反駁說道「不是北方，是朝鮮民主主義人民共和國」。

另外，在前一天南北韓女子籃球對決中，代表團相關人士在北韓輸球後的記者會上也向記者說道：「我們是DPRK（Democratic People’s Republic of Korea），不要叫North Korea（北韓），那樣不好，應該準確的稱呼名字」。