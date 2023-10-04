【杭州亞運台灣隊拳擊】林郁婷57公斤級爭金 甘家葳傷重不得出賽摘銀

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）杭州亞運台灣拳擊隊再傳佳績！我國女子好手林郁婷在57公斤級４強戰以5:０完封對手，金牌戰門票到手；男子71級選手甘家葳因昨日賽事受傷，今日被裁定不能出戰，以銀牌坐收。

林郁婷瞄準金牌

台灣之光持續綻放亞運現場，台灣強將林郁婷今日在4強賽強勢登台，開局便對印度選手帕爾雯（Parveen）攻勢連連，氣勢如虹，招招命中對手頭部，5名裁判一致給予10分，以5：0領先。

第2回合雙方互有往來，林郁婷仍佔上風，再獲5：0的裁判認同；挾其兩回合優勢，林郁婷於第3回合轉攻為守，搭配藉機反擊，最後穩收勝利。

林郁婷在本屆亞運16強賽先打跑東京奧運銀牌得主、菲律賓佩特西奧（Nesthy Petecio），8強賽擊敗泰國選手普雅帕（PorntipBuapa），闖入4強取得巴黎奧運門票，如今輕鬆打入決賽，有望再為台灣代表隊再添一金。

甘家葳銀牌入袋

男子拳擊好手甘家葳昨日於男子71公斤級４強戰對上土庫曼選手諾姆哈曼多夫（Bayramdurdy Nurmuhammedov），雙方激烈對抗，第３回合時兩人相撞，導致甘家葳眉角附近血流不止，最終裁判裁定由甘家葳以4比1獲勝晉級決戰，這是本屆亞運台灣代表隊首位晉級決賽的男將，也提早搶下巴黎奧運門票。

然而因為甘家葳眉角傷勢過重，今天上午過磅時被裁判判定無法參加今晚的金牌戰，因此日本選手岡澤塞恩不戰而勝，獲得金牌。

甘家葳拳擊之路艱辛，從擔任拳擊女將黃筱雯陪練員、到好不容易提升實力卻因賽制必須由75公斤量級轉換到71公斤的挑戰，以及備戰杭州亞運時母親逝世，一路的困難與傷痛都沒有打敗甘家葳，儘管最後無緣奪金，但他已打出全力。