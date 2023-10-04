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【迎接雙十節】藍委籲拒絕出席總統府國慶大會　綠委：撕裂國家當作選戰工具

■國民黨立委表示，希望熱愛中華民國，認同「Republic of China」的好朋友，在雙十國慶這一天參加各地縣市政府，包括國民黨執政縣市所舉辦的國慶日活動。■民進黨立委則認為, 這樣的呼籲其實不好，奉勸國民黨，國慶日應該要開開心心。■前總統馬英九日前表示，民進黨政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，將中華民國國慶日變成「台灣國」國慶日，宣布拒絕出席今年的國慶大會。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/04 16:50
立法院藍綠黨團4日分別召開記者會, 在國慶議題上相互較勁 (左為綠營, 右為藍營; 原圖: 中央社; TN 宇妍後製) 

立法院藍綠黨團4日分別召開記者會, 在國慶議題上相互較勁 (左為綠營, 右為藍營; 原圖: 中央社; TN 宇妍後製) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前總統馬英九拒絕出席國慶大會，國民黨團今天(4日) 號召認同中華民國的民眾及公職人員，今年不要參加總統府前舉辦的國慶大會。民進黨團表示，國民黨把國慶當作選戰工具來消費，撕裂國家及國民。

前總統馬英九日前表示，民進黨政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，將中華民國國慶日變成「台灣國」國慶日，宣布拒絕出席今年的國慶大會。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、國民黨立委賴士葆及國民黨新北市立委參選人林國春等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，指民進黨政府利用中華民國借殼上市，偷渡台獨，又不敢宣布台獨，只能用「Taiwan National Day」自嗨。

中央社引述李德維表示，國民黨團希望熱愛中華民國的公職人員，今年不要參加在總統府前舉辦活動的「Taiwan National Day」慶典儀式，也希望熱愛中華民國，認同「Republic of China」的好朋友，在雙十國慶這一天參加各地縣市政府，包括國民黨執政縣市所舉辦國慶日活動。

李德維指出，中華民國國慶日就是10月10日，過去雖然有各種英文名稱來詮釋中華民國國慶日，但就是沒有民進黨政府所創造出來的「Taiwan National Day」。正告民進黨不要盤算如何將台獨借殼上市，應該好好認同中華民國。

賴士葆表示，根據「憲法」，國名就是中華民國，英文是「Republic of China」中華民國慶日的英文用法，應該是「Republic of China National Day」。民進黨政府骨子裡就是搞變相台獨，「Taiwan National Day」是自嗨式的，自欺欺人的「台灣國慶日」。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會；針對媒體詢問，國民黨團號召民眾不要參加今年的國慶。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，這就是撕裂整個國家及所有國民，國民黨團這樣的呼籲其實不好，奉勸國民黨，國慶日大家應該要開開心心。

莊瑞雄指出，況且國慶活動到處都可以看得到國旗，而中華民國跟中華人民共和國是互相不隸屬的國家，國民黨團召開這場記者會，其實是冷飯熱炒。

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰說，非常遺憾聽到這種號召，這根本是把國慶當作選戰工具來消費，令人質疑國民黨是否因為選情等不順利，開始走偏鋒、極端，這對中華民國、國家團結來說不是好事，希望國民黨能懸崖勒馬、回頭是岸。
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