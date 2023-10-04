台積電日本熊本廠裝機開始 料2024投產 美國亞利桑那廠望塵莫及

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台積電在日本九州熊本縣打造的晶片廠，10月開始設備安裝，預計明年就能投入生產，進度遠超命運乖舛的美國亞利桑那廠。

日經亞洲報導，裝機是興建半導體廠的關鍵進度，涉及高專業技能與數百家供應商的協力配合。一旦機台到位，就能進一步測試、量產。裝機工程本月就會開始，預計明年首季完成，生產期程也可能較原訂的明年底提前。

造價80億美元的熊本廠，2021年10月公布計畫，2022年動工，2024年料能投產。相較之下，超先進製程4奈米亞利桑那廠波折不斷，2020年中宣布，2021年動工，本應於2024年投產，卻已確定至少推遲至2025年。

台積電在台中有著28奈米製程的最大設施，已在當地訓練了逾300名日籍員工，而熊本廠主要產能便是28與22奈米製程晶片，如影像感測器、驅動器積體電路、微控制器等，可用於智慧手機與汽車等產品。

除了在當地聘雇人力，今夏起，台積電也送了數百名經驗老到的「種子」員工赴日廠協助裝機，而供應商數百名工程師亦於10月起陸續啟程前往新廠。

日本廠全力推進，美國廠欲振乏力。除了企業文化問題，此前專家即點出，日本具有供應鏈資源優勢，政府補助也大方，台積電如魚得水。日經也呼應此一說法，提到日本晶片產業的基礎建設優於美國，官方支援也不拖泥帶水。

日本政府已撥了4,760億日圓（新台幣1,034億元）的預算給台積電。美國晶片法（CHIPS Act）8月才由拜登簽署成法，資金如何分配還未敲定。此外，該法禁止獲補助之業者十年內在「問題國家」（countries of concern）擴大晶片生產，這點可能令業者卻步。

從法規面看，美國市場調研公司「國際數據資訊」（IDC）的莫拉萊斯（Mario Morales）指出，日本為了迎接貴客，消除了繁文縟節，讓台積電能將自身供應鏈快速引進日本。相較之下，美國行政法規繁冗，台積電想將逾百間供應商帶到亞利桑那州，並不是那麼容易。他補充道，日本有著蓬勃的產業生態系，從原料、氣體、基板到晶圓，而能取得這些資源，對半導體之發展至關重要。

又，台積電在日本有許多能相助一臂之力的建廠夥伴，如鹿島建設（Kajima）及大氣社（Taikisha）。在美國，台積電卻只能仰仗自家的供應商，但這些廠商缺少海外營運經驗，且台積電在美國也沒有像索尼（Sony）這樣懂晶片製造的夥伴。

然而，無論是日本、美國或家鄉台灣，台積電都面臨了嚴重的缺工問題。整個晶片產業對工程師、物理學家、電腦專家等高專業技術人才，可說是求才若渴。新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員卡布里（Alex Capri）指出，日本有著十年的晶片科技空窗期，也因此熊本廠能招聘到的人才，往往都已50多歲。