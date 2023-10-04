蔡明彥：不排除中國介選、台灣人赴中遭盤查案件倍增

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國安局長蔡明彥今（４）日表示，不排除中國將在選舉期間對台灣選民進行認知作戰，也可能透過民調介入選舉；在備詢時，他也表示，自今年７月中國開始實施反間諜法後，台灣民眾赴中國遭盤查案件倍增至９件。

立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」、備質詢。蔡明彥進議場前接受媒體聯訪。

2024總統大選在即，媒體關注境外勢力介入影響選情。蔡明彥坦言，不排除中共操作選舉議題，對台灣選民進行認知作戰，尤其是軍事脅迫、政治施壓的動作；此外，也可能透過公關公司民調操作爭議訊息，來達成影響選舉的目的。

中央社報導，民進黨立委羅致政質詢時提出，中國通過反間諜法之後，台灣民眾赴中遭到刁難情況是否增加。對此蔡明彥指出，自7月反間諜法實施後，迄今已有9件被盤查案例，民眾進出中國海關時曾遭留置訊問，手機內容也遭調查。受盤查者包括社會團體人士、學者、 大陸配偶等，中方主要會調查民眾曾發表的政治言論，看通訊或手機訊息有無談到批判中國內容。

蔡明彥表示，民眾都已經順利回台、未遭扣留。不過大約20天前有一名台灣民眾是入境後進入飯店，才被中國國安單位約談，是少見的例子。

蔡明彥指出，中國除了擬修正中國治安管理處罰法，國安局發現，中國在未來3、4年修法方向都與國安法規有關，佔比高達3到4成，提醒民眾進入中國國境要特別小心，台灣人習慣自由民主環境，必須慎防在中國「無端入罪」。