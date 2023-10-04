欣葉日本料理　開啟明太子食慾之秋

告別燠熱夏季，迎接秋高氣爽，欣葉國際餐飲旗下「欣葉日本料理」，帶來全新主題料理，以福岡名物「明太子」為主題，演繹多道期間限定的驚喜美味，以及「博多牛腸風味鍋」等多道特色十足的主題料理，午餐與晚餐兩個餐期間，主廚會帶來儀式感滿分的「秋鮭明太子炊飯」展演，展演過程會邀請顧客參與，協助將玉子燒、芝麻、蔬菜加入炊飯中，三樣食材分別帶有財富、多子、健康的祈福含意，再把福氣滿滿的「秋鮭明太子炊飯」分享給所有客人，一起品嚐美味、傳遞幸運。

「欣葉日本料理」主題料理驚喜上桌，結合秋季及九州特色風味，運用明太子創作「明太子沙拉冷麵」、「山藥明太子軍艦」、「扇貝明太子辛風味」、「蟹味千張唐揚卷」、「明太子鱈寶燒」、「秋鮭明太子炊飯」等佳餚，還有別具特色的「博多牛腸風味鍋」，深具日式中華風味的「香辣嫩雞湯葉冷製」、「葛粉醬燒牛肉」、「中華風炒海鮮盛合」、「三杯肩排翅」，及「顎針魚野菜卷壽司」、「柚香旬魚刺身」、「旬蝦壽司」、「海鮮南瓜煲」、「蝦風味手羽先唐揚」、「鹿茸菇薑香雞湯」，共17道限定料理，甜點則是香甜順口的「栗子蒙布朗」。

明太子祭來襲 鮮美的食慾之秋

福岡坐擁豐富自然資源，是九州交通、美食、購物的文化中心，得天獨厚的人文地理條件，孕育出多元的特色美食，其中最具代表性明太子，是取鱈魚卵醃漬而成，口感略帶嚼勁，具有鹹、辣、甜、鮮多重風味，期間限定的6道明太子主題料理中，清爽的「明太子沙拉冷麵」，將肥美蝦仁、清脆鮮蔬，結合富有嚼勁的烏龍冷麵，再拌入摻入黃芥末的特調醬汁，香濃中帶點辛嗆，吃起來超級開胃；口感滿分的「山藥明太子軍艦」，結合明太子與綿密山藥泥，搭配外層小黃瓜入口，清脆口感與海味甘鮮一次滿足；「扇貝明太子辛風味」鮮而不膩，過水冰鎮後的洋蔥絲，與扇貝、明太子一起包入手卷，帶來清新的海味食感；「蟹味千張唐揚卷」把蟹肉包進豆腐皮，下鍋炸至金黃酥脆，沾著明太子沙拉醬享用，脆口鮮美超涮嘴；「明太子鱈寶燒」在鱈寶淋上明太子醬，再用噴槍高溫炙燒，綿密柔軟的鱈寶表皮微酥帶點焦香，品嚐起來帶有明太子的獨特鮮香，是道充滿驚喜的可口小點。

展演料理回歸 分享祈福の味

大家最愛的展演料理回歸！即日起至11月15日，每天午、晚餐餐期間，主廚會各進行一回展演，展演料理為「秋鮭明太子炊飯」，炊飯是日本深具代表性的鄉土料理，源於過去稻米欠收，農村居民為節省米的用量，在米飯中加入當令食材炊煮，到了現代，營養與美味兼具的炊飯仍是常見的料理。進行「秋鮭明太子炊飯」展演時，主廚會邀請現場顧客參與，協助將玉子燒、芝麻、新鮮蔬菜加入熱騰騰的炊飯，分別象徵加入財富、多子、健康的幸福祝願，再由工作人員協助將炊飯分享給現場的所有客人，將美味的祈願吃下肚。

秋季食材最對時 必嚐福岡名物牛腸鍋

日本料理絕對要吃的還有生魚片及壽司，午、晚餐供應的「柚香旬魚刺身」，當令白身魚簡單搭配柚子胡椒鹽，柚子淡淡酸感襯出魚肉新鮮清甜，口感清新無負擔，還有「顎針魚野菜卷壽司」，水針魚處理過程繁雜，較少應用於日常料理，卻是日式料理的明星食材，白細鮮甜的肉質，深受饕客歡迎。全餐期供應的「旬蝦壽司」，鮮甜旬蝦跟著美乃滋、蔥絲一起入口品嚐，蔥絲微辛微辣的獨特香氣，平衡美乃滋的甜膩，達到絕妙的味覺平衡。

秋天是南瓜豐收的季節，濃郁鮮美的「海鮮南瓜煲」，濃郁香甜的南瓜濃湯，與蝦仁、蛤蜊完美搭配，每口都是滿滿的濃、鮮、甜。天氣轉涼吃點熱騰騰的鍋物湯品，幸福感油然而生，湯頭澄澈的「鹿茸菇薑香雞湯」，甘甜鮮美，讓人忍不住想多喝幾碗；必吃的還有「博多牛腸風味鍋」，牛腸鍋是福岡最具代表性的料理之一，在過去物資匱乏的時代，肉類屬高價食材，一般人只能用便宜的內臟烹煮火鍋，卻意外大受歡迎，成為今日的博多鄉土名物，主廚特製的「博多牛腸風味鍋」，吃得到牛腸、牛頰肉，還有豆腐、高麗菜、蒟蒻、韭菜等豐富食材。

中華風是日本餐飲的一大特色，這次推出的限定料理中「香辣嫩雞湯葉冷製」、「葛粉醬燒牛肉」、「中華風炒海鮮盛合」、「三杯肩排翅」都具濃濃中華風，其中，「香辣嫩雞湯葉冷製」特別使用黑豆芽，每一口都能吃到豐富營養；「中華風炒海鮮盛合」將新鮮蘿蔔去皮、切成薄片，再以鹽醃漬除去苦味後，加入蒜苗、甜椒、鮮蝦、蘭花蚌等食材烹調拌炒，鮮香美味讓人一吃上癮。必吃的還有「蝦風味手羽先唐揚」，日本將雞翅稱作手羽先，主廚先將雞翅用蝦醬醃過，再下鍋高溫油炸，肉汁鮮甜襯著淡淡海味，讓味覺層次更加豐富。

最後就用甜點畫上完美句點吧！秋天盛產的例子口感綿密，味道甘甜濃厚，相當適合運用在甜點料理。全餐期都能品嚐到的「栗子蒙布朗」，就有濃厚的栗子香氣，完美呈現栗子風味，濕潤內餡與酥脆塔皮完美對比，最後畫龍點睛的薄荷葉，增添獨特的清新感受，是道充滿驚喜的甜點。另有「百香沙瓦」、「葡萄多多氣泡飲」、「翡翠香柚綠茶」等3款限定飲品，百香果素有「果汁之王」的美稱，「百香沙瓦」使用小農栽種百香果，每口都能喝到健康風味，「葡萄多多氣泡飲」特別加入蒟蒻，香甜風味與Q彈帶勁的口感，讓人想一喝再喝；超級百搭的「翡翠香柚綠茶」，高雅茶香帶著蜂蜜獨特香氣，搭配炸物、烤物享用，清爽又解膩。