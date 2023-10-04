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美國明年底後恐無大貓熊　與中國兩國關係惡化所致？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/04 13:55
美國華盛頓國家公園阿貓熊美香（圖／路透社 Kevin Lamarque）

美國華盛頓國家公園阿貓熊美香（圖／路透社 Kevin Lamarque）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國華盛頓動物園有三隻大熊貓，將於今年年底歸還給中國，有分析認為，到了明年年底，美國可能將不會有任何一隻「中美友好象徵」的大熊貓。

美國部分人士指出，擁有貓熊所有權的中國正在進行「懲罰性貓熊外交」，這代表著美國和歐洲等西方國家與中國之間的關係，影響著大貓熊租賃政策。

美國國內目前尚有7隻大貓熊，其中位於華盛頓國家動物園內的3隻租約將到期，將於12月初返回中國，若中美兩國在這期間未達成新的協議，將會是美國50年來首次沒有大貓熊。

美聯社和CBS電視台報導，華盛頓的3隻大貓熊回去後，美國國內就只剩喬治亞州亞特蘭大動物園內的4隻大貓熊，但該4隻大熊貓的租約也將於明年年底結束，但目前為止也還沒討論延長租期一事。

美國是在1972年收到第1批大貓熊，是時任總統尼克森（Richard Nixon）訪中後所收到的禮物，大熊貓也一直有著中美友好的象徵。

但隨著美國視中國為競爭者，以尖端技術出口限制等進行牽制，使兩國關係成了緊張的競爭關係。

對此，喬治城大學高級研究員Dennis Wilder指出，這屬於懲罰性的大貓熊外交，在美國及北約（NATO）反對中國並採取行動，中國可能是就此發出信號。’

根據大貓熊租賃條約，他國可以10年為單位像中國租賃大貓熊，得以延長，租賃價格為每對100萬至200萬美元，目前有65隻大貓熊旅居在19個不同的國家。
美國
中國
美中關係
大貓熊

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