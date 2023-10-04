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收掛號不用在家等！ 全國2400座i郵箱推出數位郵差服務 24小時全年無休

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/04 12:35
數位郵差報到！身分驗證後全台2400座i郵箱　輕鬆收掛號郵件。（圖／中華郵政）

數位郵差報到！身分驗證後全台2400座i郵箱　輕鬆收掛號郵件。（圖／中華郵政）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）白天家裡無人可收掛號，假日也沒空去郵局領，該怎麼辦呢？中華郵政公司再推出便民服務，民眾可透過「數位郵差服務」至全年無休、24小時提供服務的i郵箱領取。

中華郵政公司與臺灣網路認證股份有限公司共同合作推出「數位郵差服務」，結合TWID身分識別中心及數位取件機制，經數位身分認證之重要掛號郵件(如：信用卡……等)，可選擇至全國2400座i郵箱取件，提供24小時全年無休，更安全便利的自助取件服務。

中華郵政公司表示，本項服務將運用符合電子簽章法數位簽章方式記錄郵件簽收軌跡，妥善保護個人資料，保障收件人隱私及用郵安全，相關合作業者由臺網公司接洽中。

未來，民眾至提供「數位郵差服務」之合作機構申辦服務，可指定透過「i郵箱」領取申辦完成之掛號郵件。郵件送達i郵箱後，民眾會收到臺網公司身分認證簡訊，依留存於金融機構之手機門號完成SIM卡身分驗證後，將再收到i郵箱取件碼簡訊，即可至i郵箱輸入手機末3碼及6位取件碼快速領取郵件。

i郵箱以民眾用郵需求為設計核心，除提供24小時自助取寄郵件外，再結合臺網公司共同推出數位認證掛號郵件取件服務，透過SIM卡身分驗證、一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，多層防護措施確保收件人隱私，共同擴大郵政應用場景，提供民眾多元創新服務。
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