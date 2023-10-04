【山區風雨強勁】文化大學遠距上課引熱議　校方：４日上午華岡風速已達7級

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風「小犬」接近台灣，中國文化大學表示，考量學生安全，昨(3日) 晚宣布校本部今天(4日) 改為遠距上課，今天上午華岡氣象站風速已達7級，而學校附近商家準備糧食充裕，未見搶糧狀況。

颱風小犬接近台灣，中央氣象署3日發布陸上颱風警報。位於陽明山上的中國文化大學昨深夜在官網發布訊息，雖然台北市未達停班停課標準，但考量學校位處山區，風雨比市區強勁，為顧及學生安全，颱風應變小組決議校本部4日改為遠距線上上課。

圖/文化大學官網

文大宣布遠距上課後，引發網友不同意見，有的稱讚學校重視學生安全，畢竟山上風雨不容小覷，也有網友質疑學校在台北市，放什麼颱風假。

另外，也有文大學生分享學校附近街道的畫面，風雨不小，車輛都放慢速度，還有許多學生跑到附近超商搶購糧食儲備。

文化大學大眾傳播系教授王毓莉也在臉書分享(如下圖) ，山上絕對是風大雨強，並認為學校宣布遠距停課的因地制宜德政。

根據中央社, 中國文化大學校方今天發布新聞訊息指出，颱風應變小組考量4日陽明山上平均風速可能達6級以上，為顧及學生安全，因此決議校本部4日採遠距教學，根據華岡氣象站資料顯示，截至今天上午10時30分，風速已達7級。

文大校方提到，學校已派員在附近各超商、超市巡視，商家準備糧食充裕，也未見搶糧的情況，希望外界勿以訛傳訛，以免造成恐慌。

台北文化大學校園即時影像 超連結