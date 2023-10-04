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走訪紐約道地美食之旅 貳樓10/2起進駐華泰名品城 攜手「好丘」推「紐約客最Chill早午餐 」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/04 11:36
美式早午餐品牌貳樓插旗桃園華泰名品城一期3F主題餐廳區，並於10月2日盛大開幕。（圖／晴天見設計）

美式早午餐品牌貳樓插旗桃園華泰名品城一期3F主題餐廳區，並於10月2日盛大開幕。（圖／晴天見設計）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）繼新北淡水店、台中秀泰文心店接續開幕後，貳樓餐飲集團這次將美國東岸永不停歇的精神，結合紐約商業繁榮和文化多樣性，孕育出位於華泰名品城的新概念門店，走進店內，彷彿走進貳樓創造的縮小城市，天花板翻轉的霓虹大廈象徵著光彩炫麗的時代廣場，充滿屬於紐約的摩登與驚奇。

貳樓桃園華泰店坐落於台灣最大露天美式購物中心「華泰名品城」一期3樓主題餐廳區，於10月２日揭開新店型的神秘面紗，由「晴天見設計」統籌空間規劃、「亦星室內設計」委任監造，以紐約市的標誌性地點第五大道和時代廣場為設計靈感來源，融入東岸永不停歇、追尋夢想的精神，以紐約街頭元素為背景，打造猶如身處於世界的十字路口時代廣場「第貳大道 The SECOND Avenue」，搭配如同街上五光十色的直立燈飾，彷彿身歷其境的沉浸式體驗。

以電影《全面啟動》為概念，將高聳建築物倒掛於天花，呈現電影般城市上下顛倒的奇幻視覺，搭配不停變化場景的LED燈帶，營造出燈火通明的霓虹夜景，猶如現實與夢境天翻地覆的顛倒城市，穿越一趟城市風情和電影幻想的視覺饗宴。

走訪紐約道地美食之旅 貳樓10/2起進駐華泰名品城 攜手「好丘」推「紐約客最Chill早午餐 」店內中島檯面，以「中央公園」為設計概念，讓人彷彿漫步於紐約市中心。（圖／晴天見設計）

整體色彩以咖啡色泥牆為背景，搭配都市角落獨有的美式街頭塗鴉，重現紐約的花花世界和街頭風貌，店內特別值得一提的中島檯面，以「中央公園」為設計概念的公園模型，豐富的設計細節，無疑讓人有如漫步於紐約市中心，享受一場美式尋味之旅。

餐點部分則汲取美式文化的精髓、紐約人代表性早餐－貝果，貳樓特別和台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」合作，以好丘精心手作的美味貝果聯名推出兩道桃園華泰店的限定主題餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」和「Mulberry 酪梨火腿貝果」，重現紐約客經典早餐，想要體驗道地紐約客貝果加上香濃咖啡的組合，絕對不容錯過。

走訪紐約道地美食之旅 貳樓10/2起進駐華泰名品城 攜手「好丘」推「紐約客最Chill早午餐 」華泰店限定餐點「紐約客喜歡喝四季春做的燻鮭魚奶油貝果」和「Mulberry酪梨火腿貝果」登場。（圖／貳樓）
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貝果
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