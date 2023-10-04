生育自主還歸台灣單身女性、女同志！立委促《人工生殖法》修法

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）生育不單是異性夫婦的需求，也是單身女性及女同志配偶的權利！立委３日召開「提升生育自主！人工生殖法該修了」公聽會，呼籲當局將身體及生育自主的權利還給台灣女性。

立委洪申翰表示，隨著社會的發展，人工生殖相關的權益，不該只是針對不孕夫妻，而是要考量更廣義的生殖議題，並看到更多人的需求，讓想生育的女性可以放心地「在台灣」生養，而不是讓他們到海外進行人工生殖，面對多重的醫療、經濟與法律風險。

立委林楚茵指出，現行《人工生殖法》應該修正，才能顧及全部人的生育自主權。聯合國日內瓦人權宣言對生育權的保障，並非侷限夫妻，而是每一位人，但現行法規僅同意夫妻才能接受人工生殖，卻未跟上2019年已施行的同性婚姻制度。

立委林昶佐提到，大法官748號解釋說明很清楚，「以性傾向作為分類標準所為之差別待遇，應適用較為嚴格之審查標準」。因此至少在憲法層次上，機關必須說明其限制目的與公益性的關聯，而這經過多年的辯論，顯然沒有足夠的證明顯示由同志家庭照顧的小孩較不幸福。

立委陳培瑜認為，國家政策除了要讓「不願意生小孩」的人願意生以外，也必須考慮讓「想生但無法生育」的人得以生兒育女！台灣同志家庭權益保障的拼圖，在通過同志可共同收養小孩的權利後，越拚越完整，《人工生殖法》的修法，正是下一個必須要努力的地方！

立委賴品妤也說，近年愈來愈多女性凍卵，但後續想使用時，法律卻限制必須要異性配偶同意，凸顯現行《人工生殖法》對單身女性及女同志配偶的保障不足，已違反憲法保障的平等權，亦跟不上時代及國際趨勢，是時候加速修法，將身體及生育自主的權利還給台灣女性。

根據台灣同志家庭權益促進會統計，全台至少有500戶同志家庭，養育近800位子女，近三年來接受諮詢，希望生養女子的人更高達2365人，秘書長黎璿萍感嘆，同志前往海外進行人工生殖的費用將近百萬，他們必須背負龐大經濟壓力、和生育年齡賽跑，還有女同志配偶因為要還債，前往柬埔寨進行打工，卻沒想到遇到詐騙，在惡劣的工作環境下，最後甚至流產了。

彩虹平權大平台執行長鄧筑媛也說，行政院調查數據顯示，有近四成（37.9）的同志有考慮要進行人工生殖，其中在20歲到29歲，有生養意願的同志是42.8%，更年輕的同志也因為同婚通過，對生養下一代有更高意願。鄧筑媛說，人工生殖法修法自2013年討論至今已有10年，社會大眾已經有所準備，接下來，民間團體也會提出修法版本，希望衛福部也能有對案。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，現行《人工生殖法》排除不想進入婚姻，但有生育規劃的女性，是明確的針對女性的單身歧視，而背後其實也隱含對單親家庭的歧視，很多關於的單親家庭有多不幸的預設，很可能是被想像出來的。覃玉蓉呼籲，人工生殖技術應開放單身女性和女同志配偶使用，作為台灣正視多元親密關係或多元家庭關係的下一步。

公聽會最後，立委洪申翰也要求國民健康署盡快提出單身女性和女同志也能適用《人工生殖法》的修法草案，並且在一個月內，提出修法相關配套與支持系統建置的書面報告。立委洪申翰也提醒行政部門，如果有機會能夠達成共識，就應該要有明確的進度規劃，不要再讓更多女性苦苦等待。