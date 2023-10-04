「小犬」颱風影響台灣　海運停97航次、空運已取消93架次

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風「小犬」來襲，國內及兩岸海運客運船班今天(4日) 有97航次停航，空運部分，包括國內航線及部分兩岸國際航線，到上午10時，已取消93架次。

最新氣象資料顯示，第14號颱風「小犬」中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹以南及恆春半島構成威脅。

航港局發布新聞稿，今天（4日) 海運共有12條客運航線、共97航次停航，包括：基隆-馬祖、馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-莒光、南竿-東引、高雄-馬公、布袋-馬公、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、富岡-綠島、富岡-蘭嶼。

根據民航局統計，至上午10時，航空國內線取消70架次，國際暨兩岸航線取消23架次。

中央社稍早報導，根據各航空公司提供的訊息:

●長榮航空4日下午及明天(5日) 往返高雄-成田及高雄-大阪航班取消。

最新航班動態請見 官網超連結

●立榮航空松山-台東及嘉義、台南、高雄往返金門和澎湖下午1時以後航班取消。

10月4日航班消息 超連結

10月5日航班消息 超連結

●華信航空台北-台東、台中-花蓮、高雄-花蓮、高雄-澎湖航班全天取消，另高雄-金門、台中-澎湖、台北-澎湖部分航班也取消。

航班異動 詳見官網

●台灣虎航取消高雄-金浦來回及高雄-名古屋來回航班。

10月4日與5日 航班異動

●國泰航空取消今天(4日) 香港-高雄CX458、CX448及高雄-香港CX459及明天(5日) 高雄-香港CX449航班。

10月4日與5日 航班異動

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