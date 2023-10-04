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2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/04 10:43
國慶焰火睽違9年回到台中舉辦。（圖／<a href="https://www.facebook.com/GLAT.Taichung?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">漾台中</a>）

國慶焰火睽違9年回到台中舉辦。（圖／漾台中

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）國慶焰火將於10日晚間8點在台中中央公園登場，預料將吸引大批人潮，市政府交通局推出「三招防塞車」攻略，鼓勵民眾搭乘捷運步行前往會場，另也規劃「2+2」免費接駁車路線和提供汽、機車停車場給開車前往的民眾，希望民眾安全、開心觀賞焰火、平安回家。

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2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看

交通局長葉昭甫表示，中央公園鄰近捷運綠線，民眾可選擇搭乘捷運至文心櫻花站或文華高中站下車後，步行前往會場，約20分鐘即可抵達！中捷公司也會加密捷運班次，活動期間約6分鐘一班車，交通局也在甘肅路上特別規劃人行專用通廊，以交管器材圍設空間並搭配導引牌面，維護民眾步行安全。

此外，活動兩天將在會場南北側兩端提供「2+2」的免費接駁路線，南側會場接駁站規劃有市府線、松竹線；北側會場接駁點規劃有水湳線及洲際線，往會場首班車自下午4時至晚間8時、離開會場時間自晚間8時30分至10時30分，坐滿即開車。

因此搭乘高鐵的民眾可在高鐵台中站下車後，轉乘捷運至市政府站(1號出口)出站後，依循現場指標搭乘「市府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站後依循指標轉乘「松竹線」接駁車至會場。

2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看

針對自行開車前來的朋友，市府在南北兩端也備有汽車停車場，從國道1號(中清交流道)方向可進入經貿6及經貿8停車場停車後轉乘「水湳線」前往會場；從台74來的朋友，可至洲際棒球場停車場停車後轉乘「洲際線」前往會場。

自行騎車前往的民眾，若從北邊來可將車子停放在北側臨時機車停車區(港龍街、港順街及僑大六路(環中路-經貿九路間))；南邊來的朋友則可停放於創研21停車場，停好車後步行即可抵達會場，但停車空間有限，建議搭大眾運輸來看焰火更省時便利。

2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看

交通局表示，為確保焰火施放安全及交通疏運順暢，中央慶籌規劃作業管制區及施放管制區，其中作業管制區管制時間從9月29日早上8時開始至10月12日焰火小組撤場為止；施放管制區管制時間則自10月10日凌晨0時至10月10日晚上10時進行部分道路管制，管制路段有凱旋路、中科路、經貿路及經貿五路等，請用路人遵循指引牌面及交管人員指揮前往會場。

2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看

交通局指出，市府特別規劃16處推薦觀賞點，民眾不必擠進會場即可欣賞焰火美景，其中10月10日自下午5時30分到晚上9時30分也安排精彩的表演活動、國慶焰火及演唱會。相關交通資訊請至官方網站查詢，停車資訊也可透過國慶焰火周邊停車場網頁網址查詢，點擊即可導航，並提供最即時的剩餘車格資訊。
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國慶交通管制

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