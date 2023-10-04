共和黨極右派發難民主黨順水推舟 麥卡錫成史上首位被罷免眾議長

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）以美國眾議員蓋茨為首的共和黨極右派，因不滿同黨眾議長麥卡錫與民主黨合作通過臨時撥款法案，聯手民主黨創下美國首度成功罷免眾議長的歷史。民主黨本可出手相救，但因麥卡錫彈劾拜登等舉動決定順水推舟。

因共和黨的反對援助烏克蘭、大幅刪減12項預算，預算案難產導致美國聯邦政府近乎要在10月1日斷炊停擺。最終麥卡錫（Kevin McCarthy）與民主黨合作，美國國會通過臨時撥款法案，將撥款期限延長至11月17日，避免政府停擺對美國國家經濟造成巨大破壞。

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儘管240億美元（約新台幣7739億元）對烏克蘭軍援，因共和黨極右派的反對而作罷，極右派仍強烈不滿麥卡錫與民主黨合作通過臨時撥款案， 佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）提出針對麥卡錫的罷免案，最終眾院以216票對210票通過該案，也寫下美國眾議院議長首度被罷免的歷史。路透社指出，8名共和黨眾議員與20名民主黨眾議員合作，跨越了216票的罷免門檻。

共和黨在去年11月期中選僅以微弱優勢奪回眾議院，麥卡錫經歷多輪選舉未果，最終靠對著黨內極右派的讓步，恢復1位議員即能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議的規定等，才得以出任眾議長一職，也為今日的罷免埋下了無可避免的伏筆。

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麥卡錫表示，自己是在做對的事情，蓋茨針對的是他個人。他也提出，自己不會再次競選眾議長，「我為自己的信仰而戰，我相信自己可以繼續戰鬥，但也許會以不同的方式。」

眾議院目前因群龍無首陷入停擺，剛通過的延長撥款法案，也僅將政府的關門期限拖延至11月17日，因此盡快選出新任眾議長至關重要。至於誰將接任眾議長一職，目前仍\是未知數。

民主黨本可出手挽救麥卡錫，但因共和黨籍的麥卡錫近來作為多次惹惱民主黨，包括對總統拜登（Joe Biden）發起彈劾調查，與民主黨合作臨時撥款案卻給太少時間因應等，都讓民主黨決定不插手共和黨內的鬥爭。

先前麥卡錫曾說任內要訪問台灣，今年一度傳出有此安排又不了了之，如今麥卡錫去職又無意再度角逐，也讓「眾議長麥卡錫訪問台灣」一事，徹底無望。