更新時間: 2023-10-04 19:33

首次發稿: 2023-10-04 15:08

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中秋連假收假日高鐵台中站出現自由座旅客爆量，從站內排到站外。台灣高鐵公司為預防即將到來的國慶連假疏運再有同樣情形，特別在今天(4日) 預告人多時段，建議自由座旅客彈性調整。

台灣高鐵發布新聞稿，國慶疏運期從6日到11日，共加開190班次列車，提供1057班次列車的旅運服務。

台鐵也宣布特於10月9日(星期一)及10日(星期二) 2日，再加開自強號4列次、區間快車8列次，合計12列次。

針對部分時段可能出現自由座旅客較多情形，台灣高鐵分析旅客訂票狀況，預估國慶連假期間，人潮較多的時段可能集中在：南下6日下午5時至晚上8時及7日的上午8時至11時；北上10下午1時至晚上8時。

(資料來源: 台灣高鐵10月4日新聞稿)

台灣高鐵建議，計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、避開人多時段，分散搭車以避免在車站久候。

為方便旅客規劃行程，高鐵網站也持續公告對號座「熱銷車次」，台灣高鐵建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，或多利用疏運期間增開的夜間車次。

台灣高鐵統計，至今天(4日) 上午，對號座「熱銷車次」集中於南下6日中午起至7日晚間、10日中午至晚間；北上在6日下班後、9日下午至晚間及10日收假日全天，其他時段則仍有空位。

中央社引述台灣高鐵表示，國慶疏運期間人潮眾多，請旅客相互禮讓並體諒同行旅客，共同維持乘車秩序。高鐵各車站也將視人潮狀況，機動啟動管制措施：如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車/非直達車、管控自由座旅客進站人數，以確保所有旅客順利乘車、配合引導、避免推擠。

台灣高鐵提醒自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，如遇搭乘人數較多時，高鐵公司將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序。旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反應。

高鐵中秋連假收假日時湧入不少旅客搭乘自由座，台中站甚至排到站外。鐵道局3日說，要求高鐵往列車排班與自由座運能規劃等3方向檢討。

台灣高鐵日前公布今年中秋連假疏運狀況，其中10月1日收假日超過33.8萬人次，為2007年通車以來單日最高。台中車站還發生要搭自由座車廂的旅客大排長龍，從站內排到站外，有人等了2小時。

為疏解國慶連假臺中地區旅運需求，臺鐵局在臉書宣布特於10月9日(星期一)及10日(星期二) 2日，再加開自強號4列次、區間快車8列次，合計12列次:

台灣高鐵公司8月31日宣布，由於各車次規劃2到8節不等的自由座車廂，自9月1日起調整自由座車票票面為「限搭自由座車廂」，取消「自由座車廂10-12」字樣。

也就是說，自由座車廂已不再限於10、11、12節，持續依旅運需求變化、旅客搭乘特性及平衡對號座/自由座需求等因素綜合評估，滾動檢視自由座車廂配置數，於各車次規劃2到8節不等的自由座車廂，期望充分發揮現有34組列車運能，兼顧旅客需求。

台灣高鐵公司同時建議，搭乘自由座的旅客抵達車站後，可透過設置在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置。

此外台灣高鐵「旅客資訊顯示系統」也會同步顯示車次時刻、停靠站等旅客所需的乘車資訊；台灣高鐵App及高鐵企業網站上，也提供旅客查詢各車次自由座車廂配置數量及位置。

防「自由座」旅客再爆量 台灣高鐵預告雙十國慶連假人多時段與「熱銷車次」