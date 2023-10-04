刺殺案致兩國撕破臉 印度要求加拿大撤回41名外交官

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）遇刺事件，導致印度與加拿大關係急凍，繼停發簽證後，印度近日再要求加國撤走40名外交人員，爭端看來短期無解。

金融時報報導，加拿大駐印外交人員有62人，印度一口氣要求41人於10月10日前離境，否則將註銷其外交豁免權。加拿大並未證實須撤回的人數，但堅持必須維持一定程度的駐地人員，努力化解紛爭。

目前雙邊外館人數差異甚巨，印度亟欲縮小加拿大派駐規模，尋求對等。加國稱，該國有130萬名印度裔公民，龐大的領事人員是為了處理公民親屬事宜。

兩國之所以劍拔弩張，肇因於加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）9月指控印度特務6月在境內刺殺支持哈利斯坦（Khalistan）獨立建國的加籍錫克教尼賈爾。

金融時報引述知情人士說法，加國在事件過後，曾派遣祕密外交使團赴印，向印度討公道，成員包括加拿大國安顧問湯瑪斯（Jody Thomas）、安全情報局局長維格諾（David Vigneault）等人。印度並未承認涉入暗殺一事，但也未否認。印度官方對外則堅拒相關指控。

杜魯道9月在新德里參加二十國（G20）峰會時，也向印度總理莫迪（Narendra Modi）討說法，印方卻斷然拒絕配合。印度外長反控加拿大包庇錫克教分離主義分子。

加拿大媒體稱，加國政府握有印度外交官涉入案件的關鍵對話，但為了保護線人及情資取得的方法，始終不願將所有證據攤在印度面前，只透過「口述」呈交證據。

杜魯道聲望低迷，此時遇到這危機，不啻雪上加霜。消息來源稱，杜魯道不是不清楚公開指控的後果，但在本國土地上謀刺公民，法理不容，侵犯主權，不得不有所行動，他沒有太多選擇。

由於印度是制衡中國的堡壘，在地緣政治的衡量下，西方國家原先態度曖昧，不願力挺加拿大，與印度作對，但近來風向似有轉變。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週力促印度配合加國警方調查。美國駐加大使柯恩（David Cohen）也稱，加拿大有從五眼聯盟（Five Eyes，美英澳紐加）的情報分享網絡取得刺殺案情資，此一說法對杜魯道的指控提供了支持。

不過，柯恩坦言，印度將加拿大視為「軟柿子」，且選舉在即，不太可能退讓。英屬哥倫比亞大學兼任教授Vina Nadjibulla稱，此事讓加拿大與盟友「很難做」，兩國領袖只要沒換人，不用期待會出現突破。



加拿大印度領事館外群眾抗議暗殺事件（圖／路透社Jennifer Gauthier）