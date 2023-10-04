颱風「小犬」進逼　5日台灣高鐵正常行駛、台鐵5日中午前部分列車停駛

更新時間: 2023-10-04 22:04

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防「自由座」旅客再爆量 台灣高鐵預告雙十國慶連假人多時段與「熱銷車次」

(以上圖片來源: 中央氣象局)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣高鐵公司防颱應變中心持續監控「小犬」 （國際命名 KOINU ）颱風動態，並加強車站及路線巡檢頻率，以確保營運及旅客安全。

台灣高鐵4日晚間最新發布的消息指出，依據最新資訊綜合研判，明（5）日全線可維持正常營運，各車次列車依時刻表發車，惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留行程之彈性時間。

自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車 票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

最新消息請見 台灣高鐵官網

至於台鐵方面:

4日晚間21:30發布的消息指出

根據中央氣象署第14號颱風第15報預測，10月5日12時前行駛概況如下：

一、 西部幹線：

1. 彰化以北各級列車均正常行駛(510次及521次改以EMU800型行駛)。

2. 彰化=嘉義間區間車正常行駛，對號列車除下列外均停駛:

(1) 102次 全區間行駛。

(2) 472次 員林=七堵間行駛。

(3) 280次 斗六=七堵間行駛。

(4) 170次 嘉義=七堵間行駛。

3. 嘉義以南區間車視風雨狀況機動行駛。

二、東部幹線

1.對號列車全部停駛。

2.宜蘭線(八堵=蘇澳)區間車正常行駛； 北迴線(蘇澳新=花蓮) 視風雨狀況機動行駛；台東線(花蓮=台東)區間車全部停駛。

三、南迴線

全線各級列車停駛。

四、支線

1.平溪線、深澳線、沙崙線全線停駛。

2.集集線、內灣線、六家線均正常行駛。

五、觀光列車

1次、2次、藍皮解憂號(5898次、5899次)停駛。

最新消息請見 台鐵官網

最新停班停課消息請見 行政院人事行政總處官網

基北北桃5日照常上班上課 (取自北市府Line官方資訊)

以下為台鐵4日稍早行駛資訊

更新時間: 2023-10-04 19:37

根據中央氣象署第14號颱風第13報預測，因颱風行經速度偏慢，恢復部分班次行駛，本日(10月4日)行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。除下列：

1.順行列車–168、386次全區間停駛。288、554次行駛至七堵止。

2.逆行列車–165、385次行駛至潮州站止 (潮州=台東間停駛) 。

二、東部幹線

1.順行對號列車–

(1) 232、236、172、282次全區間恢復行駛。

(2) 434、442次行駛至花蓮站止。

(3) 282次(台北17:40開)後，自438次 (含)起各級對號列車停駛。

2.逆行對號列車–

(1) 283、285、241次全區間恢復行駛。

(2) 439次台東=花蓮間停駛；441次知本=花蓮間停駛，皆由花蓮特開。

(3) 241次(花蓮19:35開)後，自247次(含)起各級對號列車停駛。

3.宜蘭線(八堵=蘇澳)區間車及176次正常行駛； 北迴線(蘇澳新=花蓮)、台東線(花蓮=台東)區間車視風雨狀況機動行駛。

三、南迴線(新左營=枋寮=臺東間)

1.順行列車–自314次(台東13:49開)起各級列車停駛。

2.逆行列車–自727次(潮州12:27開)起各級列車停駛。

四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

(一)臺鐵局官方網站，網址：

（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）

(二)臺鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站(臺鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

六、退、換票及改乘相關訊息

自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

首次發稿: 2023-10-04 10:00

颱風「小犬」進逼 4日台灣高鐵正常行駛、部分台鐵列車停駛

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中度颱風「小犬」 （國際命名 KOINU ）逼近，台灣高速鐵路股份有限公司宣布，４日全線正常營運；交通部台灣鐵路管理局表示，４日中午前正常行駛，但部分列車停駛。

台鐵３日晚間公布最新行駛訊息，４日中午12時前，西部幹線、東部幹線及南迴線正常行駛，但422次行駛到花蓮為止、308次行駛到台東站為止；653次台東=花蓮停駛、423次新左營=花蓮停駛；環島列車1次、2次全區間停駛；308次台東=新左營停駛。

(最新消息請以台鐵官網為準)

台鐵局表示，平溪、深澳、內灣、六家、集集及沙崙線等各支線正常行駛。

台灣高鐵表示，４日各車次列車依時刻表發車，但為確保運行安全，颱風期間部分路段如果風速、雨量過大，達運轉限制標準時，列車將採行車速限，旅客須保留行程安排彈性。

4日上午10:30台灣高鐵官網顯示: 全線正常營運 (如下圖)

颱風「小犬」近逼 4日台灣高鐵正常行駛、部分台鐵列車停駛

「小犬」颱風影響台灣 海運停97航次、空運已取消93架次

防「自由座」旅客再爆量 台灣高鐵預告雙十國慶連假人多時段與「熱銷車次」

(10月4日上午10:30截圖)