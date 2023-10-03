中颱小犬逼近台灣 10/4停班停課一覽

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（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央氣象署今（3）日11時30分發布中度颱風小犬（Koinu）陸上颱風警報，根據20時30分的最新資料顯示，中度颱風小犬目前在鵝鑾鼻的東方約390公里之海面上，以每小時12公里速度，向西北西轉西進行。

明（４）日受颱風影響，除北部及東北部降雨持續外，花東及恆春半島的風雨從清晨開始將逐漸增大，其他地區白天以前的降雨還不太明顯，要到晚上之後南部地區及中部山區的雨勢也會轉趨明顯；東半部地區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率。

預估５日（週四）颱風將來到臺灣西南方近海，受颱風及其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島降雨持續、雨勢較大，有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

根據行政院人事行政總處官網公布，明日（10/4）各縣市停班停課縣市資訊如下：

北部地區：

基隆市－尚未列入警戒區。

臺北市－尚未列入警戒區。

新北市－尚未列入警戒區。

桃園市－尚未列入警戒區。

新竹市－尚未列入警戒區。

新竹縣－尚未列入警戒區。

中部地區：

苗栗縣－尚未列入警戒區。

臺中市－尚未列入警戒區。

彰化縣－尚未列入警戒區。

雲林縣－尚未列入警戒區。

南投縣－照常上班、照常上課。

南部地區：

嘉義市－照常上班、照常上課。

嘉義縣－照常上班、照常上課。

臺南市－照常上班、照常上課。

高雄市－照常上班、照常上課。

屏東縣－照常上班、照常上課。

恆春、車城、滿州、枋山、牡丹、獅子下午起停止上班、停止上課

東部地區：

宜蘭縣－尚未列入警戒區。

花蓮縣－照常上班、照常上課。

臺東縣－上午照常上班、照常上課。

綠島鄉:停止上班、停止上課。

蘭嶼鄉:停止上班、停止上課。

外島地區：

澎湖縣－停止上班、停止上課。

連江縣－尚未列入警戒區。

金門縣－尚未列入警戒區。

確切資訊以行政院人事行政總處為準。