公督盟第十屆第七會期立委評鑑結果暨　第一會期至第七會期成績累計公佈記者會

公督盟自2007年成立以來，持續16年，累積至今共31次立委評鑑經驗，是我國國會評鑑的第一品牌，同時也是國內唯一評比待觀察立委的團體，第十屆第七會期將是2024大選前最後一次立委評鑑結果，本次立委評鑑共選出27位優秀立委，民進黨團共有20位優秀立委；民眾黨團共有3位優秀立委；時代力量黨團共有3位優秀立委；無黨籍共1位優秀立委，在待觀察名單部分，民進黨團為余天委員；國民黨團則為林文瑞、孔文吉、陳超明委員。；本次記者會也彙整第十屆第一會期至第七會期優秀立委及待觀察立委名單總表及相關表現數據，提醒選民應以國會評鑑成績作為投票參考。

選前最後公開！公督盟第十屆第七會期國會評鑑共27位委員榮獲「優秀立委」殊榮！

公督盟理事長曾建元表示：「公督盟的評鑑是針對立委辦公室的表現做全面且長期累積的觀察，每週幾乎都會緊盯立院每場會議的內容；在第十屆任期當中，有六名立委連續七個會期獲頒優秀立委（參考附表二），這是相當不容易的一件事！本會期優秀立委頒獎典禮即將於本週五(10/6)在立法院九樓大禮堂舉行，我們期待把優秀且專注國會問政的立委留在立法院！並用選票淘汰不適任的立委。同時也期待各政黨提出令全台人民信服且優秀的不分區名單！」

待觀察立委OUT！ 余天第十屆任期中五度蟬聯、林文瑞、陳超明、孔文吉上榜！

公督盟執行長張宏林提到：「本會期的待觀察名單有四位委員，分別是內政委員會的林文瑞委員(國民黨)；經濟委員會孔文吉委員(國民黨)、陳超明委員(國民黨)；財政委員會余天委員(民進黨)，其中回顧第十屆七個會期的立委評鑑成績，余天委員幾乎保底蟬聯待觀察立委的名單行列。此結果不經令人質疑身為立法委員，每年領有超過千萬的納稅人公帑，為何卻未反映在立委職權行使之上？」

細看余天委員(民進黨)和其所屬委員會基本指標比較表來看，出席(簽到)、參與審查率和其所屬委員會平均相去不遠，但是在本會期財政委員會十八場會議當中，余天委員的口頭質詢次數再度掛蛋，民眾甚至無法從國會頻道上看到任何一場相關質詢畫面；另外第七會期雖非預算會期，但財政委員會仍有預算需待委員會議決，不過從公報資料上顯示，余天委員卻沒有任何一筆的預算提案，令民眾好奇難道相關單位沒有任何一筆需要討論、檢討、改進的預算科目嗎?

另外林文瑞委員(國民黨)在本會期法律提案上竟然沒有任何一筆領銜提案，而孔文吉委員(國民黨)於經濟委員會的出席率不及6成、同屬經濟委員會的陳超明委員(國民黨)同樣地在法案及預算審查的參與率皆跌破4成，只有33%，明顯是低於其他經濟委員會之委員平均表現，種種跡象顯示這些待觀察立委可謂實至名歸，其在國會的表現絲毫不像是在野黨該展現的戰力。

人民選出立法委員，即是期望委員們能夠代表人民監督行政部門，揪出施政缺失以及改進行政效率，這才是立委身為代議士之職責所在。立委怠於行使法律所賦予其質詢及法案、預算審查之權力，等於變相成為錯誤施政的幫兇，若這不是失職，什麼才是失職？

選前亂象叢生，國民黨團硬闖獨立機關！第七會期黨團幹部優秀立委評選從缺！

第十屆第七會期除了執政黨法案大清倉之外，同時經歷各黨總統、立委候選人提名和初選階段，因此政治人物的紛紛擾擾，在本會期從未停過，從立委捲入imB詐騙案、國會助理涉嫌擔任白手套行賄，在野黨團介入獨立機關運作，以及今年六月政壇爆發的台灣Me too運動同樣也吹進立法院；評鑑初審委員針對本會期不當言行及官司案件一一獨立討論，其中國民黨團於今年5月3日強闖國家通訊傳播委員會(NCC)阻饒審查會議，創下立委公然介入獨立機關運作的首例，公督盟成立之初便期許我國的國會有朝一日能落實「文明國會」，此舉明顯違反立委理性問政的精神，不僅無助於相關議題的解決，同時也傷害我國民主政治的形象；此外民進黨黨團亦未能善盡溝通協調之角色，造成民眾觀感普遍不佳。綜合個人表現及黨團表現，本會期經評鑑小組決議優秀立委(黨團幹部)從缺。

本會期共61位立委自主揭露助理聘用資訊，公督盟肯定陳以信委員開黨內「透明」第一槍！

公督盟監事林美娜認為：「公督盟長期觀察國會改革議題，當中我國公費助理的聘用更是公督盟關心的重點，我們主張先有透明才能開始著手改革，因此在專法通過之前，公督盟希望立法委員能主動提供相關利害衝突資訊，包含：遊說登記、考察費用，是否兼職營利事業，以及公費助理聘用狀況等。這僅僅是防弊的第一步，再次呼籲國民黨團撤回黨團決議，就算不將這些資訊提供給公督盟，身為人民的公僕也應有責任自主上網做公開！」

本會期總計共有61位委員繳交資訊揭露表（各政黨繳交情況見下方表三），值得一提，國民黨立院黨團從第十屆第四會期抵制公督盟立委評鑑，拒絕將委員利害衝突資訊揭露給社會大眾檢視，但經雙方多次溝通和發文聯繫下，國民黨陳以信委員願意將這些重要資訊做公開，公督盟予以肯定，期待更多朝野的委員可以向人民主動於自己的管道揭發相關利益衝突迴避資訊。另外公督盟也特別感謝民眾黨、時代力量，全數願意繳交資訊揭露表，為新政治劃下新的典範。

馬文君委員辦公室前主任涉嫌擔任白手套，公督盟呼籲立委利益衝突揭露平台盡快上線！

公督盟執行長張宏林表示：「上個會期才爆發國民黨立委鄭天財辦公室執行長張騰龍涉嫌擔任白手套行賄一事，近期又傳出國民黨立委馬文君辦公室前執行長楊國樑利用職權施壓中科院，護航特定公司。這些案件都引起社會上熱烈討論。我們也希望檢調不要勿枉勿縱，但是若細看馬文君委員在第十屆任期內完全沒有自主揭露助理聘用相關資訊的紀錄，在資訊不透明的情況之下，不禁會引起社會質疑聲浪。」

隨後公督盟執行長張宏林更提到：「在今年暑假，公督盟積極拜會立法院四大黨團，希望在下一個會期官方能成立委員利益衝突揭露平台，讓委員辦公室自主做登記，這同時是本屆開放國會委員會的重要改革事項之一，公督盟認為公布這些資訊無關任何黨派和立場，而是身為立法委員對社會負責的表現；在官方已架設好網站的前提下，該平台卻遲遲無法上線，令人不禁想問背後究竟是哪個政黨有不可告人的大祕寶無法被人民檢視，公督盟強烈呼籲官方版的委員利益衝突揭露平台必須在最後一個會期成功上線，別讓本屆開放國會的成果功虧一簣！」

法案大清倉，質量兼顧！140案三讀通過創近十六年新高！

由於第八會期會以預算審議為主，因此面對明年立委選戰，立法院期末大清倉在第七會期通過許多重大改革法案。共有136案三讀通過；而面對Me too和外役監爭議，立院則召開第二次臨時會通過了4案，總計140案。從表三可以看出本會期三讀法案不只是第十屆以來最多，更是國會全面改選以來第三多的通過量，這當中公督盟要肯定內政、教育文化、司法法制，以及社福衛環委員會的召委積極排審陽光公益法案；相較之下，交通委員會召委則有待加強。

公督盟理事潘威佑提到：「因為立法院清倉法案的緣故，讓許多法案如從灰塵當中重見天日般，迎來三讀的契機，一來應對於這些修法改革給予肯定，如表五所示，許多法案距離上一次問題盤點都已經超過十五年，包含：《消防設備人員法》、《礦業法》和《性騷擾防治法》等等，這些法案的通過事相當不容易的，且無疑是對台灣社會改革推進了一大步，台灣社會應給予本會期立法院一些鼓勵，但是站在公民監督的立場，這些民間高度關注的法案，卻在立法院不斷卡在議事程序當中，直到屆期要結束才完成修法和制定，令人不禁想問究竟還有多少法案是多年未做盤點而無法回應民間社會期待的？難道一定要有社會憾事發生，或被行政院列為優先法案，立法程序才會啟動嗎？」

范雲委員和林淑芬委員獲得「第十屆第七會期特殊貢獻獎」

公督盟理事潘威佑表示：「我本身最早是來自於教育團體，深知代理教師在國教結構下的弱勢，根據范雲委員辦公室提報資料來看，其辦公室從2021年開始長期關心並著手來解決代理教師議題，經范雲委員辦公室主動和其他委員辦公室合作之下，透過國民教育法修法完善保障代理教師的權益，並讓代理教師比照正式老師寒暑假敘薪，同時也促使地方政府開出更多正式教師職缺，公督盟也和關注相關議題的民間團體來做諮詢，從中了解委員辦公室和民間團體、專家學者的諮詢過程，經複審大會審議討論，決議通過范雲委員榮獲本會期特殊貢獻獎。」

另外本會期《礦業法》共有12個版本三讀通過，公督盟亦諮詢長期關注《礦業法》修法進度的民間團體，公督盟執行長張宏林提到：「就其觀察林淑芬委員從2017年3月亞泥礦權展延爭議開始就和民間團體共推《礦業法》修法草案，但該法案在第九屆歷經11次審查、4度朝野協商仍然無法完成三讀，最終功虧一簣；第十屆立法院與公民團體重新跟行政部門溝通，更著眼於實質把關礦業用地。最終《礦業法》在今年5月26日三讀通過；經複審大會審議討論，決議通過林淑芬委員榮獲本會期特殊貢獻獎，肯定其在該法案堅持不懈的改革精神。」公督盟亦針對其他委員在陽光公益法案上的推動做評鑑質化上的加分。期待有更多委員善用中央民代職權，為多數公眾爭取重大利益，公督盟將不吝頒發該會期之特殊貢獻獎。

頒發「第十屆特殊貢獻獎」肯定蔡其昌副院長國會透明貢獻！

公督盟理事長曾建元提及：「蔡其昌副院長在立院任內積極落實台灣國會透明精神，在擔任兩屆立院副院長期間，逐一打破立院黑箱的刻板印象，讓法案議決透明化，現在民眾只需透過網路或電視轉播就可以隨時隨地觀看自家選區立委在國會的表現，另外任內推動公民記者進入國會旁聽採訪，不限縮所有記者的採訪權，還給人民知的權利，在今年七月國會頻道總收看人數正式突破一億兩千萬人次，公督盟特別肯定蔡副院長積極推動國會頻道，並積極協調各方，讓國會頻道定頻在有線電視的123、124頻道，因此經由複審大會決議將頒發第十屆「特殊貢獻獎」，感謝蔡副院長在任內對國會透明所做的貢獻，公督盟也期許後續國會頻道能豐富化其他功能，讓台灣民眾能更親近國會，了解議事規則，加入監督國會的行列當中，以此深化國會民主，成為世界民主國家的典範！」

立法院第十屆第七會期「3好3壞」表現大公開

3好：

多項重要法案三讀，符合公民社會需要

修正通過《礦業法》、《性騷擾防治法》、《特殊教育法》等，並且新制定《消防設備人員法》、《社會福利基本法》等重要法案，持續在維護社會安全方面、提升國家競爭力、打造永續環境、落實司法正義和各院組織改造等五個面向深化改革。

疫後國會外交大爆發，立法院國際事務處正式揭牌

本會期在各黨團共識之下，修正《立法院組織法》正式成立國際事務處，應對我國的國際地位特殊，國會外交成為重中之重，雖遇上疫情，但過去多年立院國會外交果豐碩，卻無專責單位負責，如今國際事務處成立不僅有助於經驗傳承，更希望擴大參與。

回應中共環台軍演 立院朝野發共同聲明抗議

中共解放軍於四月份環台軍演，刷新共機單日數最高紀錄。立法院朝野黨團發表共同聲明，代表台灣2300萬人民譴責中國行為，要求立即停止武力恫嚇，呼籲國際社會譴責中國野蠻行為，此舉無疑是立院捍衛我國主權的展現。

3壞：

立院官方委員利益衝突自主揭露平台遲遲沒有上線，剝奪人民知的權利

近期立院詐領助理費，以及國會助理行賄的案件時有所聞，公督盟早在2013年，便開始設立立法委員資訊揭露的指標，題目陸續包含了遊說登記、兼任營利職狀況，以及公費助理聘用等相關資訊，呼籲立院在最後一個會期能讓利益衝突自主揭露平台成功上線，落實開放國會之精神。

國會助理爭議頻傳，朝野黨團應積極面對！別讓老鼠屎壞了一鍋粥

第十屆以來國會助理爭議頻傳，包含涉入共諜案、運用權勢違法收賄、成為詐領助理費的人頭等。本會期爆發國民黨鄭天財立委辦公室助理接受投標商請託擔任白手套一事，遭北檢聲押禁見，更顯見立院公費助理的聘用資訊透明化和法制化已是刻不容緩。

選前亂象叢生，國民黨團硬闖獨立機關，違反文明國會精神！