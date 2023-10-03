10/7-10/9臺北國際牛肉麵節 13道期間限定牛肉麵 圓山花博才能吃到

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2023臺北國際牛肉麵節」－熱情犇Fun 犇向國際，將於10月7日至9日在圓山花博公園登場，除了有廚王大賽及年度嘉年華活動，更召集13間超夯店家，推出「店裡吃不到」、「活動結束」即無銷售的麵品，民眾可於國慶連假期，好好把握品嚐期間限定牛肉麵。

臺北市商業處表示，今年特別擴大於國慶連假3天期間，於圓山花博公園長廊廣場與環形廣場辦理「2023臺北國際牛肉麵節」活動，將進行「鮮食組」－紅燒、清燉、創意（創新料理/樂齡養生）及「調理包組」－紅燒、清燉等多種組別激烈競賽，並招募市民擔任素人評審，用新臺幣100元即可品嚐到競賽麵品，及專為銀髮市民精心製作的「樂齡養生」牛肉麵。

臺北市牛肉麵交流發展協會表示，今年度的牛肉麵節，規劃27攤牛肉麵攤位，其中13家的「獨家牛肉麵」，絕對可以讓蒞臨現場的民眾，吃到其他地方吃不到的特殊風味牛肉麵。

另有50攤以上的旅遊業、伴手禮、飯店等不同領域的業者前來設攤，展售優質商品。舞台區也規劃讓牛肉麵店家親自介紹獨家特色，更透過各種舞台音樂、舞蹈表演、趣味遊戲與民眾互動。

13道獨家牛肉麵分別為：

台灣一品拉麵與刀削麵推「步步高陞一品牛肉麵」；詩篇咖啡餐廳推「椰香清燉牛肉麵」；洪師父牛肉麵及御饌臻品推食材皆是五星配置的「頂級炙燒和牛大四喜」、「藤椒台塑牛小排牛肉麵」；阿牛牛肉麵推誤打誤撞的美食「清燉海陸牛肉麵；肚康・食研所推源自伊索寓言金銀斧頭故事的「王者金甲紹興戰斧牛」；新九九牛肉麵推令人遐思滿滿的「麻奶肉多多牛肉麵」。

其他還有大方蘭州麵食館「當霜降遇到和牛」、皇家傳承「麻辣鮑魚藤椒牛肉麵」、海瑞摃丸「海瑞至尊蕃茄牛筋丸麵」、創鑫生機「茄紅素牛肉麵」、長城食堂1981「五葉松蜜辣燉牛肋拌麵」、海峽會「咖哩雙寶牛肉炊粉」。每種麵品每日只限量推出不到20碗，數量有限、賣完為止。

更多「2023臺北國際牛肉麵節」活動內容，可至台北市牛肉麵交流發展協會臉書專頁。