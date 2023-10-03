新北深坑區農會開發綠竹筍鮮肉丸　10月4日百份限量試吃

為讓消費者全年都能吃到綠竹筍的好味道， 新北市農業局輔導各產區農會開發各式綠竹筍加工品，如真空筍、筍 干、綠竹筍水餃、綠竹筍香腸、綠竹筍鮮肉丸等， 鎖住鮮食甘甜爽脆好滋味，創造全年經濟。 近期深坑區農會推出綠竹筍鮮肉丸，將於10月4日開賣， 並於深坑區農會生鮮超市前廣場辦理試吃會，歡迎一起來品嚐。

「綠竹筍鮮肉丸」是以蔬果高湯提鮮，口感清脆Q嫩、 天然鮮甜多汁，10月4日12點至13點30分於深坑區農會生鮮 超市前廣場，深坑區農會舉辦試吃品嚐會，每人可獲得竹筍鮮肉丸湯 1份，限量100份贈完為止，歡迎到場品嚐採買， 未能到場品嚐者可至深坑區農會超市臉書粉絲專頁(https:/ /www.facebook.com/sncis.frm/? locale=zh_TW)訂購。原價每包220元(12顆/包 ，約480g)，新品上市當日特惠價每包特價只要199元， 另針對深坑在地居民凡購買3包再加贈深坑四寶造型保冷袋1個， 詳情請關注深坑區農會超市臉書粉絲專頁。

新北健康三寶-甘藷、山藥和綠竹筍， 其中綠竹筍在新北已經有百年的生產歷史，是全國綠竹筍最大產區， 年產值將近17億元。 新北市農業局輔導產區農會成立綠竹筍產銷班、筍農取得產銷履歷、 友善甚至有機的驗證， 新北高品質綠竹筍每年也在全國優質安全綠竹筍評鑑屢獲佳績， 今年度更是榮獲全國有機組、產銷履歷組筍王。

為了讓消費者一年四季都可品嚐到綠竹筍美味， 各產區農會利用加工技術打破原料供應之產期限制， 深坑區農會除今年開發綠竹筍鮮肉丸外，也有口感特別的「 綠竹筍香腸」， 是將深坑四寶的精選健康黑豬上等後腿肉和嚴選優質的綠竹筍結合製 成，爽脆的綠竹筍可減少香腸的油膩感，「綠竹筍水餃」筍脆肉香， 絕妙好味。八里區農會在產季期間篩選出高品質的綠竹筍， 利用真空保鮮的方式來延長賞味期， 保有八里黃金筍最原始最新鮮的風味，完全不添加任何的化學藥劑， 口感甘甜美味，可直接做成涼拌沙拉或熟食、燉肉、煮湯，八里區農 會黃金筍為全國首家取得綠竹筍產銷履歷的產品，多次入選「 臺灣農漁會百大精品」，也成為年節重要的伴手禮。 五股區農會則是於產季期間特別挑選品質優良五股觀音山綠竹筍， 用嚴謹的日曬法製成，將16斤綠竹筍製成1斤筍干， 非常適合冬日圍爐或筍干控肉等各式滷製方式。

新北市農業局表示，農產加工除可延長保存期， 更可提升農產價值創造全年經濟，為讓民眾更方便購買新北健康三寶 -綠竹筍及加工品，農業局整合各產區農會及多元線上平台， 消費者可依不同需求訂購，還有宅配到府的服務， 歡迎大家上網訂購，或電洽各產區農會。

照片來源：新北市政府農業局提供