杭州亞運傳捷報　臺灣土銀網球女將梁恩碩搶下雙銀牌

土地銀行女子網球隊再傳捷報，土銀球員梁恩碩參加「2022年杭州亞運」帶傷奮戰，為中華隊搶下2面銀牌，包括網球女子雙打及男女混合雙打皆拿下銀牌，再創個人佳績。

梁恩碩身材雖不高大，但球速剛猛有力，因此被稱為網壇「小鋼炮」，也是台灣首位在ITF大滿貫青少年組奪下網球女單冠軍的超級強將。梁恩碩近期頻創佳績，不僅在「2021年成都世大運」大放異彩摘下2金1銅，本次在「2022年杭州亞運」更拿下2面銀牌。

梁恩碩在本屆「2022年杭州亞運」全程帶傷奮戰，9月30日上午於網球女雙金牌戰強碰中華隊同袍上演「臺灣內戰」，最終惜敗。同日下午，梁恩碩再戰網球混雙金牌戰碰上印度組合，雖第一盤取勝，但後續遭逆轉而無緣金牌。不過，梁恩碩在本屆杭州亞運笑納女雙、混雙共2面銀牌，已創下她個人在亞運賽事的最佳紀錄。

土地銀行自1976年成立羽球隊、1997年成立女子網球隊，每年編列數千萬元預算培育羽、網球隊，除每月發給營養費並安排球員出國參賽，土地銀行也和各級學校簽訂建教合作契約，共同為國家培養年輕具潛力的優秀選手，堪稱我國中華隊的羽球、網球國手搖籃。

此外，土地銀行也積極落實企業社會責任、定期舉辦羽球公益教學，協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權，今年以來陸續舉辦「土銀有愛，關懷及陪伴羽球體驗營」、「青少年羽球夏令營」等公益活動。在長年耕耘下，土地銀行連續14年獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

土地銀行網球隊員梁恩碩（左），勇奪「2022年杭州亞運」男女混合雙打銀牌。(臺灣土銀提供)