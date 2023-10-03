新北市112年國小雙語嘉年華會　表揚雙語教育推動有功人員

新北市於今（3）日辦理國小雙語嘉年華會， 教育局長張明文出席表揚各校，感謝教師對雙語教育的付出。除頒發 111學年度金英學校獎、績優學校獎、金英教師獎、雙語推手獎、 以及雙語教學個人獎勵金，同時頒發生活英語動起來優良團隊， 並發表由新北市英語資源中心與輔導團熱血教師群合作完成的綜合領 域雙語教材LV(Learning Vitamin)包，係繼自然領域雙語教材之後， 又一力作重裝登場，讓新北教師雙語教學更輕鬆上手。

教育局表示，為達2030新北雙語城願景， 自去年起首創推動雙語獎勵計畫，鼓勵教師投入雙語教學， 表揚推動有功學校及教師，總獎勵金高達100萬元；同時， 特別感謝國立臺北教育大學及臺北市立大學與新北合作開辦雙語學分 班，今年共培養81名本國雙語教師，預計2026年本國雙語師資 達500位，達校校有雙語師資目標。此外，為達到2030年校校 有雙語課程目標，持續開發雙語教材LV包， 讓新北市國小雙語教師皆能如實、如質的推動雙語教育。

金英學校特優獎得主龍埔國小校長黃清海表示，「一個人能走得快， 一群人能走得遠」正是龍埔老師們教授雙語課程的心情。 學校團隊老師們深信雙語計畫的成功不只是一個課程的順利推動， 更有團隊的共識和共好的衷心， 希望看到在雙語課堂中學生能在二種語言間自由切换的風景， 每個孩子都能快樂學習。

績優學校特優獎得主大坪國小校長石啟宏表示， 大坪國小雙語課程以「愛」為核心， 從大坪在地農業產品地瓜作為發想， 栽種地瓜的各項步驟透過雙語方式讓學生進行練習， 以在地農產品向外籍來賓進行介紹，拉近國際與自身的距離， 期待成就「雙語愛無限」（Love is Infinite」的寬廣未來，延伸出完善的LOVE課程， 看見孩子們無限的可能，也期許孩子們發展出屬於自己的無限力！

金英教師特優獎得主頭湖國小教師游祖華表示， 校內強大的英語團隊，總是將不可能化為可能， 學校十多年來執行雙語教育的努力， 建立頭湖國小雙語綜合課程的穩健基礎，再發展雙語體育課程， 讓孩子融入雙語的學習情境，同時吸收學科知識， 讓雙語落實於生活中，孩子們也自然而然的學習學科知識和語言， 培養帶得走的能力。

教育局表示，自108學年度宣布以2030新北雙語城為願景， 全力推動雙語教育，聘僱外籍英語教師人數從108學年度90位， 至112學年度截至目前已達225位，成長逾2倍， 本國雙語師資也已達355位；同時，拓展雙語實驗學校從108年 63所，至112學年度目前已達223所，成長逾3倍， 佔總學校數約74%。未來持續透過實施多元方案如每週1日英語日 、英速魔法學院營隊、冬夏令雙語營及英語競賽等， 讓雙語落實在生活中，預計2026年達校校有雙語師資、2030 年達校校有雙語課程，讓新北市莘莘學子都能順利接軌國際！

教育局局長頒發新北自創國小雙語教材編輯團隊感謝狀。（新北市教育局提供）

龍埔國小團隊榮獲111學年度推動雙語獎勵計畫金英學校獎特優。（新北市教育局提供）