臺灣土銀「左手重砲」林俊易　勇奪高雄羽球大師賽金牌

土地銀行「左手重砲」林俊易再創佳績，林俊易1日參與本次超級100系列的高雄羽球大師賽男子單打賽事，在金牌戰強碰日本好手，最終以2比1的局數成功逆轉日本，笑納金牌。

自今年以來，林俊易已在四個超級100以上系列賽躋身四強，共奪下2面金牌，可謂臺灣羽壇超新星，林俊易目前為世界排名第24名、奧運積分排名第23名，積極角逐「2024巴黎奧運」參賽權門票。

林俊易雖無緣參與「2022杭州亞運」，但在我國首次舉辦的超級100系列高雄羽球大師賽表現十分亮眼。在金牌戰中，林俊易首局手感冰冷而出現大比分落敗，不過在高雄主場應援聲中，林俊易順利調整心態拿下第2、3局，最終以2比1逆轉擊敗日本，為我國留下金牌。

同時，土地銀行女雙小將林芝昀與許尹鏸亦在本次高雄羽球大師賽奪得女雙銅牌，創下兩人合拍後最佳成績。

近年土地銀行羽球選手表現不俗，世界排名亦大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手居世界排名前50名內，在羽球超級系列賽事中，土銀球員已奪下3金、3銀及10銅的豐碩戰果。

在國際賽事方面，土地銀行羽球、網球隊員不僅在「2021成都世大運」羽球、網球項目摘下3金2銅，在「2022杭州亞運」網球項目也有2銀牌表現，成功拓展臺灣在國際舞台知名度，球員為國爭光之餘亦樹立個人運動生涯里程碑。

土地銀行自1976年成立羽球隊、1997年成立女子網球隊並致力成為球員最堅實的後盾，除每年編列數千萬元預算在球員營養費、運動科學專業訓練與出國參賽用途，土銀另設有球員職涯制度，提供球員退役前一年輔導訓練，讓退役球員接軌銀行員業務。

此外，土地銀行持續發揮企業社會責任，以公益教學協助學生與弱勢族群獲更多體育受教權。在長年耕耘下，土地銀行連14年獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三大獎，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

