Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/03 17:24
疾管署發言人曾淑慧說，自10月11日起開放滿6個月以上全民接種莫德納XBB疫苗。（圖／疾管署）

疾管署發言人曾淑慧說，自10月11日起開放滿6個月以上全民接種莫德納XBB疫苗。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）隨著時序入冬，疫情將再起，疾管署預估12月底疫情達高峰，屆時每天恐新增約2萬例病例。疾管署宣布，自10月11日起開放滿6個月以上全民接種莫德納XBB疫苗，提醒民眾儘速接種，儘早獲得保護力，減少病毒變異株威脅。

疾管署表示，近7日(9/26-10/2)每日平均新增35例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(9/19-9/25)之每日平均新增33例略升。近7日(9/26-10/2)平均每日新增4例死亡，較前7日(9/19-9/25)之每日死亡平均數5例略降。近期國內疫情處低點上下起伏，仍須持續關注後續疫情變化。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情雖處低點，惟有略升趨勢，推估預測COVID-19疫情於10月中旬後逐漸升溫，鑒於國內外COVID-19疫情仍持續且以XBB為主流病毒株，為提升國民對抗主流病毒株之免疫保護力，莫德納XBB疫苗自9月26日和10月2日已分別開放65歲以上及醫護人員接種後，預計將自10月11日起開放滿6個月以上全民接種，提醒民眾依開放時程儘速接種，儘早獲得保護力，減少病毒變異株威脅。

疾管署發言人曾淑慧說，截至10月2日，國內已經接種8萬多劑莫德納XBB疫苗，打氣比前波莫德納BA.4/5次世代疫苗踴躍；目前9月底前已到貨200萬劑，預計10月底前再到貨200萬劑，至12月底前總計到貨量將達600萬劑，屆時若打氣超乎預期，會再採購。

12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打
疾管署
新冠肺炎
莫德納
莫德納XBB疫苗

相關新聞

台灣登革熱疫情再創新高 單週增2542本土病例 另有5死 20多歲女發病10天過世
台灣登革熱疫情再創新高 單週增2542本土病例 另有5死 20多歲女發病10天過世
2023/10/03 15:38
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
2023/10/02 15:08
BXX.1.5還是XBB.1.5？連名稱都寫錯 台灣疾管署籲勿信COVID-19疫苗假訊息
BXX.1.5還是XBB.1.5？連名稱都寫錯 台灣疾管署籲勿信COVID-19疫苗假訊息
2023/09/30 17:24
流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2起開打 為何要接種、CV13和PCV15有何差異？QA一次看
流感、肺炎鏈球菌疫苗10/2起開打 為何要接種、CV13和PCV15有何差異？QA一次看
2023/09/27 16:13
台灣流感近期呈上升趨勢　上週新增8例死亡、39例重症
台灣流感近期呈上升趨勢　上週新增8例死亡、39例重症
2023/09/26 20:29

更新時間 : 2023-10-04 02:52 GMT+08:00

最受歡迎

公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸
臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸
台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾
台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同
馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同