12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）隨著時序入冬，疫情將再起，疾管署預估12月底疫情達高峰，屆時每天恐新增約2萬例病例。疾管署宣布，自10月11日起開放滿6個月以上全民接種莫德納XBB疫苗，提醒民眾儘速接種，儘早獲得保護力，減少病毒變異株威脅。

疾管署表示，近7日(9/26-10/2)每日平均新增35例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(9/19-9/25)之每日平均新增33例略升。近7日(9/26-10/2)平均每日新增4例死亡，較前7日(9/19-9/25)之每日死亡平均數5例略降。近期國內疫情處低點上下起伏，仍須持續關注後續疫情變化。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情雖處低點，惟有略升趨勢，推估預測COVID-19疫情於10月中旬後逐漸升溫，鑒於國內外COVID-19疫情仍持續且以XBB為主流病毒株，為提升國民對抗主流病毒株之免疫保護力，莫德納XBB疫苗自9月26日和10月2日已分別開放65歲以上及醫護人員接種後，預計將自10月11日起開放滿6個月以上全民接種，提醒民眾依開放時程儘速接種，儘早獲得保護力，減少病毒變異株威脅。

疾管署發言人曾淑慧說，截至10月2日，國內已經接種8萬多劑莫德納XBB疫苗，打氣比前波莫德納BA.4/5次世代疫苗踴躍；目前9月底前已到貨200萬劑，預計10月底前再到貨200萬劑，至12月底前總計到貨量將達600萬劑，屆時若打氣超乎預期，會再採購。