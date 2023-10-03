中華電信榮獲哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」四項大獎

中華電信今(3)日於哈佛商業評論全球繁體中文版（HBR, Harvard Business Review ）第三屆「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，榮獲大型企業組四項大獎殊榮，為電信業唯一獲獎企業。中華電信以「語音電信網路升級」及「雲服務轉型」兩大創新轉型成果，分別榮獲「卓越營運轉型」楷模獎與ESG特別獎、「商業模式轉型」楷模獎與ESG特別獎，這是繼去年中華電信榮獲綜合數位轉型首獎後，連續兩年榮獲數位轉型鼎革獎肯定，展現中華電信在數位轉型上的創新力、整合力、執行力與成效力等面向表現卓越，廣獲產學界專家評審高度肯定。
語音網路數位化與智慧化成果亮眼，轉型創新成效備受肯定
中華電信今年以語音服務網路數位化升級成果榮獲「卓越營運轉型」楷模獎與ESG特別獎，評審團一致肯定中華電信語音網路轉型有成，透過自行研發的管理系統，建立可量化之績效與管理制度，除了增強民眾急難通話生命線的可靠度及功能，並強化偏鄉及離島基本通信服務、縮短數位落差，成功協助政府反詐騙。中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠表示：「非常感謝評審團隊的肯定，中華電信積極推動語音網路升級為NGN新世代網路(Next Generation Network)，並自主研發智慧化系統及導入先進技術，提升網路韌性，大幅節降設備空間、用電量與建設成本，不僅達成提升服務功能與品質，提供給客戶更好的服務體驗，同時落實永續低碳轉型，迎向綠色通訊，致力成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。」
為了推動語音網路數位化及智慧化，中華電信導入最新系統技術、雲化服務、與節能技術，優化網路架構，提升網路韌性，並自主研發改接工法，成功降低設備空間、電力等建設與維運成本，減少資源消耗，落實節能減碳；同時，打造網路智慧化應用，研發AI智慧營運維護系統、雲化營運維護技術及數據驅動精準建設技術，大幅提升營運效能及設備使用率。透過AI技術，可在設備故障前即提前偵測出設備狀態異常，並優化設備故障時的告警與修復效能，大幅節省維運人力。身為台灣電信業領導者，中華電信以堅強的核心技術實力，成功打造智慧數位轉型之路。
面對挑戰策略轉型，轉身為全方位雲服務商商業模式轉型楷模
在雲端服務面，中華電信從原本只經營自有品牌的本土雲服務商，成功轉型躍升為全台唯一擁有四家公有雲服務之電信商，並打造國際多雲服務專家團隊，成為全方位雲端服務商首選。中華電信自2010年即推出自有雲端品牌hicloud，近年來積極與國際公有雲領導品牌AWS、Microsoft、Google合作，結合VMware、ISV等合作夥伴，為客戶提供全方位的雲端解決方案。本次雲服務策略轉型成果勇奪「商業模式轉型」楷模獎與ESG特別獎肯定，中華電信企業客戶分公司張本元總經理表示：「中華電信以客戶為中心的價值創造理念，透過多項創新舉措、集團和跨部門整合資源、技術及人才深化等關鍵作為，成功轉型為全方位的雲服務商，我們打造出客戶信賴的數位生態系統，成為企業最佳的雲端夥伴！」
中華電信秉持創新創價、客戶導向的初衷打造多項優質雲服務；面對客戶多元需求，中華電信結合自有CT(VPN、5G)、資安服務，提供「雲網安整合之一站式跨雲服務」，並攜手AWS推出全台首創「AWS Outposts」在地化服務，滿足企業從公有雲到混合雲的進階需求。為了進一步提升客戶體驗，中華電信自主研發「多雲管理平台(CMP)」，提供客戶單一平台簡化管理流程，優化使用體驗；另針對資訊安全議題，自主研發「多雲交換平台(CMCX)」，專屬電路直連三大國際公雲服務，提供高安全、低延遲與高可靠度的優質連線品質。中華電信更是國內首家取得「VMware主權雲認證」之雲服務商，並自主開發「加密分持技術」，確保企業數位韌性提升。中華電信秉持永遠走在最前面的經營理念，除了自身積極推動淨零碳排，也以「雲化服務」協助企業客戶達成降低碳排之目標，未來，也將不斷創新，持續為客戶及策略夥伴創造價值。