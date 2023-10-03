中華電信榮獲哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」四項大獎

中華電信今(3)日於哈佛商業評論全球繁體中文版（HBR, Harvard Business Review ）第三屆「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮， 榮獲大型企業組四項大獎殊榮，為電信業唯一獲獎企業。 中華電信以「語音電信網路升級」及「雲服務轉型」 兩大創新轉型成果，分別榮獲「卓越營運轉型」楷模獎與ESG特別 獎、「商業模式轉型」楷模獎與ESG特別獎， 這是繼去年中華電信榮獲綜合數位轉型首獎後， 連續兩年榮獲數位轉型鼎革獎肯定， 展現中華電信在數位轉型上的創新力、整合力、 執行力與成效力等面向表現卓越，廣獲產學界專家評審高度肯定。

語音網路數位化與智慧化成果亮眼，轉型創新成效備受肯定

中華電信今年以語音服務網路數位化升級成果榮獲「卓越營運轉型」 楷模獎與ESG特別獎， 評審團一致肯定中華電信語音網路轉型有成， 透過自行研發的管理系統，建立可量化之績效與管理制度， 除了增強民眾急難通話生命線的可靠度及功能， 並強化偏鄉及離島基本通信服務、縮短數位落差， 成功協助政府反詐騙。 中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠表示：「 非常感謝評審團隊的肯定，中華電信積極推動語音網路升級為NGN 新世代網路(Next Generation Network)，並自主研發智慧化系統及導入先進技術， 提升網路韌性，大幅節降設備空間、用電量與建設成本， 不僅達成提升服務功能與品質，提供給客戶更好的服務體驗， 同時落實永續低碳轉型，迎向綠色通訊， 致力成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。」

為了推動語音網路數位化及智慧化，中華電信導入最新系統技術、 雲化服務、與節能技術，優化網路架構，提升網路韌性， 並自主研發改接工法，成功降低設備空間、電力等建設與維運成本， 減少資源消耗，落實節能減碳；同時，打造網路智慧化應用，研發A I智慧營運維護系統、雲化營運維護技術及數據驅動精準建設技術， 大幅提升營運效能及設備使用率。透過AI技術， 可在設備故障前即提前偵測出設備狀態異常， 並優化設備故障時的告警與修復效能，大幅節省維運人力。 身為台灣電信業領導者，中華電信以堅強的核心技術實力， 成功打造智慧數位轉型之路。

面對挑戰策略轉型，轉身為全方位雲服務商商業模式轉型楷模

在雲端服務面，中華電信從原本只經營自有品牌的本土雲服務商， 成功轉型躍升為全台唯一擁有四家公有雲服務之電信商， 並打造國際多雲服務專家團隊，成為全方位雲端服務商首選。 中華電信自2010年即推出自有雲端品牌hicloud， 近年來積極與國際公有雲領導品牌AWS、Microsoft、G oogle合作，結合VMware、ISV等合作夥伴， 為客戶提供全方位的雲端解決方案。本次雲服務策略轉型成果勇奪「 商業模式轉型」楷模獎與ESG特別獎肯定， 中華電信企業客戶分公司張本元總經理表示：「 中華電信以客戶為中心的價值創造理念，透過多項創新舉措、 集團和跨部門整合資源、技術及人才深化等關鍵作為， 成功轉型為全方位的雲服務商， 我們打造出客戶信賴的數位生態系統，成為企業最佳的雲端夥伴！」

中華電信秉持創新創價、客戶導向的初衷打造多項優質雲服務； 面對客戶多元需求，中華電信結合自有CT(VPN、5G)、 資安服務，提供「雲網安整合之一站式跨雲服務」，並攜手AWS推 出全台首創「AWS Outposts」在地化服務， 滿足企業從公有雲到混合雲的進階需求。為了進一步提升客戶體驗， 中華電信自主研發「多雲管理平台(CMP)」， 提供客戶單一平台簡化管理流程，優化使用體驗； 另針對資訊安全議題，自主研發「多雲交換平台(CMCX)」， 專屬電路直連三大國際公雲服務，提供高安全、 低延遲與高可靠度的優質連線品質。中華電信更是國內首家取得「V Mware主權雲認證」之雲服務商，並自主開發「加密分持技術」 ，確保企業數位韌性提升。 中華電信秉持永遠走在最前面的經營理念， 除了自身積極推動淨零碳排，也以「雲化服務」 協助企業客戶達成降低碳排之目標，未來，也將不斷創新， 持續為客戶及策略夥伴創造價值。