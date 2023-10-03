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水溫飆破39度 逾120隻亞馬遜河豚活活熱死

根本是溫泉溫度，人都受不了

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/03 16:44
亞馬遜流域特費湖死亡的淡水豚（圖／路透社Bruno Kelly）

亞馬遜流域特費湖死亡的淡水豚（圖／路透社Bruno Kelly）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）亞馬遜流域近來爆發河豚集體熱死事件，光是上周就發現了120隻屍體，由於水溫一度飆破攝氏39度，科學家懷疑，就是氣候變遷致極端高溫惹的禍。

路透社報導，亞馬遜地區遭遇嚴重旱情，河水溫度升高、氧氣匱乏，近來已有數千條魚隻死亡，只在南美現蹤的亞馬遜河豚（Amazon river dolphins，又稱粉紅河豚）也難以倖免。這種特殊的淡水豚物種，繁衍週期本就漫長，一旦遭遇生存威脅，群體數目便會銳減。

亞馬遜河豚的屍身是於特費湖（Lake Tefé）發現，生物學家正進行解剖相驗鑑定死因。9月28日，特費湖一度飆到39度，比往年此時均溫高出足足10度，儘管水溫一度下降，10月1日又測得37度，顯見這陣子河水溫度居高不下。專家推測，河豚大量死亡應就是高溫所致，而非細菌感染等其他原因。

環境研究人員Miriam Marmontel表示，上周單周就尋獲120具屍體，其中4/5是粉紅河豚，占了特費湖族群的10%，比例之高令人擔憂。巴西保育單位已緊急派遣獸醫、海洋哺乳類專家前往該湖，拯救在這波熱浪中活下來的河豚。不過，在科學家排除細菌感染這項可能性之前，尚不能將牠們轉移至較涼快的河流。

水溫飆破39度 逾120隻亞馬遜河豚活活熱死
亞馬遜流域特費湖死亡的淡水豚（圖／路透社Bruno Kelly）
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更新時間 : 2023-10-04 02:52 GMT+08:00

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