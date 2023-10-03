台灣登革熱疫情再創新高 單週增2542本土病例 另有5死 20多歲女發病10天過世

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（3）日公布上週新增5例本土登革熱死亡個案，其中最年輕的個案為20多歲，有慢性病史，從發病到死亡僅10天。疾管署提醒，本土登革熱仍處高峰期，國內上周新增本土病例數2542例較前一周上升；因應小犬颱風即將侵襲，提醒民眾預先做好環境巡視及整理，防止病媒蚊孳生

依據疾管署統計，國內上週(今年9月26日至10月2日) 新增2,542例登革熱本土病例，個案居住地台南市(2,309例)、高雄市(145例)、雲林縣(31例)、屏東縣(18例)、嘉義縣(17例)、新北市(13例)、臺北市及臺中市(各3例)、桃園市、新竹縣及南投縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中1,334例男性、1,208例女性，發病日介於9月10日至10月2日，另新增本土重症病例12例及死亡病例5例。

5例本土登革熱死亡個案，年齡介於20多歲至80多歲，為3例男性、2例女性，皆具潛在疾病，於發病後5至15日內因病情惡化不幸過世。衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾之衛教宣導。

疾管署防疫醫師林詠青表示，最年輕的死亡個案為20多歲女性，本身有糖尿病、心律不整、神經系統的潛在疾病。9月中出現頭痛、隔日出現全身痠痛、嗜睡，送到急診就醫時發現血壓低且出現休克症狀，緊急被送往加護病房，治療過程中陸續出現血小板低下、凝血功能異常、肝腎損傷指數高（肝腎功能衰退）以及痙攣症狀等重症症狀，最後因多重器官衰竭致死，從發病到死亡僅10天。

疾管署表示，國內上週新增本土病例數較前一週上升，處高峰期。今年截至10月2日累計13,036例本土病例，個案分布以台南市11,770例最多，其次為高雄市542例和雲林縣449例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高。

另外，今年累計本土重症病例68例，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為臺南市53例、雲林縣11例、高雄市及屏東縣各2例，另累計死亡病例20例。

疾管署提醒，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。由於目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等。

此外，民眾於戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。