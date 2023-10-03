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遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬

賓州都市傳說的主角，終於等到了安息的一日。

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/03 15:00
美國木乃伊「石人威利」(圖／路透社Kia Johnson)  

美國木乃伊「石人威利」(圖／路透社Kia Johnson)  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）他不是元首，也非名人，但他死後卻「意外」被製成木乃伊，在陽間一待就是128年。他是美國「石人威利」（Stoneman Willie），從19世紀等到21世紀，終於得以入土為安。

路透社報導，在賓夕法尼亞州（賓州）雷丁市供世人瞻仰的這具大體，生前是一名酒鬼，因竊盜罪入獄， 1895年11月19日因腎臟衰竭死於獄中。由於使用假名，身分不明，也尋無家屬，當時殯葬師為了實驗新的防腐技術，意外將他製成木乃伊。

裝殮入棺的石頭人威利，穿著一身西裝，打著領結，胸前掛著一條紅色綬帶。儘管一百多年過去了，頭髮與牙齒仍完好，皮膚則呈現皮質光澤。奧曼殯儀館（Auman's Funeral Home）表示，向州政府請願後，官方同意了不將威利下葬，藉以觀察新式防腐技術的效果。

如今，館方終於透過歷史文件確認了威利的身分，本周將他埋葬時，將公布其姓名。在此之前，除了愛爾蘭血統外，外界對他的來歷知之甚少。館長Kyle Blankenbiller表示，石人威利已成了都市傳說，葬禮當天會舉行紀念儀式，讓世人再看他最後一眼。

公開展示一周後，威利靈柩7日將繞行雷丁街道，走完人間的最後一程，接著葬於當地一處墓地。屆時，這名神祕木乃伊的身分，就會在墓碑上揭曉，為其傳說畫下句點。

遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
美國木乃伊「石人威利」（圖／路透社Kia Johnson）

遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
美國木乃伊「石人威利」的靈柩（圖／路透社Kia Johnson）
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更新時間 : 2023-10-04 02:51 GMT+08:00

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