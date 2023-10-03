Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

泰國山竹第8次出包、上萬公斤越南榴槤驗出禁用農藥滅達樂 全數退運銷毀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/03 14:52
越南進口的鮮榴槤被驗出不得用於榴槤的農藥滅達樂0.02 ppm，共16,262.4公斤得全數退運或銷毀。（圖／食藥署）

越南進口的鮮榴槤被驗出不得用於榴槤的農藥滅達樂0.02 ppm，共16,262.4公斤得全數退運或銷毀。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）食藥署今（3）日公布邊境檢驗不符合食品名單，除了泰國山竹連續兩週出現在違規名單中，另有共16,262.4公斤來自越南的鮮榴槤被驗出不得檢出的農藥滅達樂0.02 ppm，依規定退運或銷毀，未流入市面。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布的最新邊境檢驗不合格名單，共有15項檢驗不合格產品，包含越南鮮榴槤、青花菜、中國大閘蟹粉、葵花籽、荷蘭洋芫荽、日本水蜜桃、梨子、泰國速食麵、山竹、奈及利亞白芝麻，以及波蘭香薄荷等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

由彰化縣佳和鮮果貿易股份有限公司從泰國進口「山竹（FRESH MANGOSTEEN）」，被檢驗出殘留農藥賽滅寧0.05ppm。食藥署說明，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥賽滅寧定量極限為0.01ppm，超過即違規。

食藥署副署長林金富表示，這次不符合的泰國山竹共計1704公斤，依規定退運或銷毀，針對這名進口業者已拉高調整為百分百逐批查驗。據統計，近6個月以來已經有8批，分別來自6家進口業者的泰國山竹不合格，涉案相關進口業者都會提高至加強查驗，至於所有泰國進口山竹，邊境查驗也採取加強抽批（20％到50％）。

對此，食藥署已行文泰國官方，要求改善措施，對方也回文說明，會加強農藥管控、輔導農民正確使用農藥等，如有驗到不合格產品會停止輸入台灣。

泰國山竹第8次出包、上萬公斤越南榴槤驗出禁用農藥滅達樂 全數退運銷毀

從泰國進口「山竹（FRESH MANGOSTEEN）」，被檢驗出殘留農藥賽滅寧0.05ppm，定量極限0.01ppm為法定標準。（圖／食藥署）

由高雄市日筑股份有限公司自越南進口的「鮮榴槤(FRESH DURIANS)」，則被驗出不得用於榴槤的農藥滅達樂0.02 ppm，共16,262.4公斤得全數退運或銷毀。食藥署副署長林金富表示，這是該業者6個月來的首次違規，邊境查驗也採取加強抽批（20％到50％）。

另外，台北市鋐澄貿易有限公司從印尼進口「調味料（BB020 BAMBOE BUMBU BALADO）」，檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸0.02g/kg，這項產品不在甜味劑表列准用之食品範圍，依法不得添加，288公斤違規產品依規定退運或銷毀。

中央社引述林金富說法，針對這名進口違規印尼調味料的業者，已經拉高調整為百分百逐批查驗。據統計，近6個月已累計7批邊境查驗不合格的印尼調味料，因此，所有印尼進口調味料調整為加強抽批查驗。

泰國山竹第8次出包、上萬公斤越南榴槤驗出禁用農藥滅達樂 全數退運銷毀

印尼進口「調味料（BB020 BAMBOE BUMBU BALADO）」，檢出依法不得添加的甜味劑環己基（代）磺醯胺酸0.02g/kg。（圖／食藥署）
榴槤
山竹
越南
泰國
日本
中國
水蜜桃
食藥署

相關新聞

台積電熊本廠完工倒數 劉德音會日本經產大臣
台積電熊本廠完工倒數 劉德音會日本經產大臣
2023/10/03 17:57
法國開打禽流感疫苗 美國宣布禁止法禽肉進口
法國開打禽流感疫苗 美國宣布禁止法禽肉進口
2023/10/03 11:21
名畫《富春山居圖》二卷分藏兩岸 中共建政74周年釋短片促「合璧」
名畫《富春山居圖》二卷分藏兩岸 中共建政74周年釋短片促「合璧」
2023/10/03 10:13
杭州亞運北韓輸球爆氣　推擠裁判、向日本遞水員要水又作勢攻擊　
杭州亞運北韓輸球爆氣　推擠裁判、向日本遞水員要水又作勢攻擊　
2023/10/02 17:47
〈財經主筆室〉日本為人口老化再放寬移民政策　台灣面臨超高齡社會做了什麼？
〈財經主筆室〉日本為人口老化再放寬移民政策　台灣面臨超高齡社會做了什麼？
2023/10/02 17:04

更新時間 : 2023-10-04 02:51 GMT+08:00

最受歡迎

公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸
臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸
台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾
台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同
馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同