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台灣10/3中午發布颱風小犬陸警 花東高屏地區戒備

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/03 12:06
颱風小犬預測路徑（圖／截自氣象署臉書）

颱風小犬預測路徑（圖／截自氣象署臉書）

更新時間：10-03 15:30

根據3日15時氣象資料，颱風小犬過去3小時強度稍減弱，中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部海面及巴士海峽，對花蓮、臺東、高雄、屏東及恆春半島將構成威脅，週三到週五是最接近台灣的時候。（詳情可洽氣象局臉書影音

台灣10/3中午發布颱風小犬陸警 花東高屏地區戒備
颱風小犬位置（圖／氣象署）

發布時間：10-03 12:00

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）中央氣象署今（3）日11時30分發布中度颱風小犬（Koinu）陸上颱風警報，花東地區須嚴加戒備。

根據氣象署，中颱小犬3日11時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約440公里海面上，以每小時11公里速度，向西北轉西北西進行。暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面及巴士海峽，對花蓮、台東、屏東及恆春半島將構成威脅。

氣象署在記者會中指出，依潛勢路徑來看，小犬通過台東南端、巴士海峽的機率最高，中心有可能觸陸。

3日台灣附近海面及巴士海峽風浪增大，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有4米以上浪高，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發。

氣象署同時發布陸上強風特報，3日桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至台南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。

下午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。適逢大潮，漲潮期間花蓮以南及西南部沿海低窪地區，需留意海水倒灌及積淹水。

台灣10/3中午發布颱風小犬陸警 花東高屏地區戒備
颱風小犬位置（圖／氣象署）

台灣10/3中午發布颱風小犬陸警 花東高屏地區戒備
（圖／氣象署）

台灣10/3中午發布颱風小犬陸警 花東高屏地區戒備
10/3颱風小犬潛勢路徑（圖／中央氣象署）
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