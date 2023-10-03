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法國開打禽流感疫苗 美國宣布禁止法禽肉進口

各國寧撲殺不打疫苗，有其無奈理由。

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/03 11:21
法國鴨場（圖／路透社Regis Duvignau）

法國鴨場（圖／路透社Regis Duvignau）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）禽流感持續在全球肆虐，也是雞蛋荒的元凶之一，為了阻絕病毒，法國2日開始對全國鴨子施打禽流感疫苗，但疫苗對家禽產業實是利弊參半，在法國作出此決定後，美國即宣布，禁止該國禽類輸入。

路透社德國之聲報導，法國率歐盟之先，撥出4億歐元預算，於未來一年為全國2,700座農場的6,400萬隻鴨子接種禽流感疫苗，終止大規模撲殺措施。飼養250隻鴨子以上，以及供肉品、肝醬所需的鴨場，須於小鴨出生10日起施打兩劑疫苗。

法國目前雖無禽流感熱點，這些年來卻屢爆疫情，損失慘重。2015至2017年出現一波大流行後，2020年以來，也斷斷續續傳出不少疫情。只要出現一例，就得撲殺整個群體，因此每每傳出感染，就是一次經濟重創。

此外，禽流感病毒傳給人類、釀成下一波大疫病的疑慮，也未曾消減。今年稍早，專家以「大地震前的地鳴」作喻，稱高病原性H5N1禽流感具有在哺乳類之間引發大流行的潛力，目前疫苗準備不足，是一大隱憂。

然而，疫苗並非解方。各國政府不是沒有考慮走疫苗這條路，卻遲遲不敢動作，即是顧慮此舉的貿易後果，陷入兩難。原因在於，打了疫苗的禽鳥，一旦染疫，不一定會出現症狀，因此難以從外表辨別是否攜帶病毒，若貿然引入，恐怕就是讓病毒長驅直入。

因此，法國踏出這步，美國旋即禁止該國禽肉進口，日本也表示將跟進，對法國家禽業而言，不啻是一項打擊。
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