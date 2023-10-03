NFT崩盤投資歸零？當初因NFT致富的台灣年輕生成藝術家　宏碁力邀舉辦大型個展打破疆界

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣新生代新媒體藝術家吳哲宇大型個展《萬物公式》透過演算法打造永恆生成藝術宇宙，將於明（4）日起台北双融域登場。

旅居紐約的吳哲宇，在兩年前以系列生成藝術NFT登上新聞頭條，作品於生成藝術交易市場Art blocks發布初期乏人問津，直到被盜用後暴紅並一夜致富，他雖然不肯透露實際獲利金額，但據悉金額破億相當於不到30歲就已財富自由，令人稱羨。

面對近日NFT崩盤，近95%市值歸零全球超過2千萬人血本無歸，被問及手上NFT市值，吳哲宇依舊不願透露，只將重點放在NFT對於數位藝術圈的正面影響並抱持樂觀態度，「如同互聯網崩盤，還是有價值的傳遞媒介。」

當千里馬遇上伯樂



科文双融董事長施振榮（中）及執行長黃宛華力邀吳哲宇展出。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

現年28歲的吳哲宇將於双融域舉辦第二次個展《萬物公式》數位生命演化之旅，該空間為宏碁集團旗下首個沉浸式展演場域，專門推動科技人文藝術跨界合作，位於精華地段台北101五樓。

吳哲宇和宏碁的淵源可追溯到10多年前，吳從國中起4次贏得宏碁的數位創作獎首獎，受到創辦人施振榮注意，吳大學就讀交大電機系，隨後前往紐約大學進攻新媒體藝術系碩士，現為墨雨設計執行長，並於昨（2）日記者會上發表同名新品牌。

施振榮儼然為吳生命的貴人，在他的NFT項目受到國際關注後，施振榮力邀吳到双融域展出，吳的上檔展覽《混沌實驗室》結合音樂帶來百件生成藝術創作，來自在紐約留學及疫情期間於布魯克林公寓的創作，他將在異地生活感受到的孤離感轉換成生成藝術，對自己的質疑、人生的飄渺感等情緒透過海浪、金魚、小島等圖像呈現一種超然感，遊走於感性與理性之間。

浪漫靈魂的理工男



(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

此次，最新展覽《萬物公式》數位生命演化之旅為一場24分鐘展演，共分為3大篇章，13件生成式藝術作品帶領觀眾穿越「無機」、「有機」到最後的「生命共同體」場景，故事從一片虛空的宇宙展開，藝術家將生命及想像力注入後世界動起來成為獨立的有機體，靈動的線條、像素數位圖形演化茁壯後建構成絢麗奪目場景，最後所有生命體共譜13節壯麗篇章，觀眾彷彿遨遊叢林或大海中。

創作靈感取材自大自然、物理、現代藝術、數學韻律等，與古典及現代電音的譜曲結合，結合現場即時音像展演，此次的突破在於影像融合演算系統能和觀眾即時互動，昨（2）日開幕記者會現場還有當代舞者即興演出，足見吳哲宇時熱衷跨界合作，一直嘗試突破領域疆界。



展場照片。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

吳哲宇表示，工程師背景讓他以理性的角度解決所有問題，但透過藝術他方能在混亂與秩序中注入想像力，撰寫程式碼讓藝術自由自在生長，即便以後他不在了，這些藝術依舊能自主永續發展。

吳哲宇解釋，此次創造演算系統讓所有的影像跟聲音等訊號都是及時演算，融合觀眾的定位訊號及音樂透過生成藝術呈現；《萬物公式》體現他企圖創造演算法或程式在數位世界重塑生命萬象，透過演算藝術打破對傳統藝術品必須在特有框架中呈現的刻板印象。

該檔展覽也是双融域的首檔產學合作，找來台灣大學、台灣師範大學、陽明交通大學11所學校校長及代表盼推動人才培育，現場致贈500張《萬物公式》票券予學校。

活動&購票



展場照片。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

展演除了常設場之外，加碼推出單人或雙人表演場，單人表演場將由吳哲宇進行即興演奏與作品導覽，雙人場則加上音效總監KIVA進行現場即興演奏；「未來之藝：談沉浸式與數位科技創作展演」講座將於10月5日舉辦，邀請吳哲宇、獨立策展人沈伯丞，以及NFT藝術交易平台akaSwap藝術總監王新仁分享沉浸式展演與科技文化應用表演的創作。

10月3日前購票享早鳥優惠85折，一般票價300元，展期為10月4日至10月16日。