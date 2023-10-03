台灣農業粉專「Lin bay 好油」道歉恐嚇案自導自演 國民黨黨工涉案黨團表錯愕

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘近日自爆遭恐嚇，檢警主動調查後發現，涉案的許姓嫌犯利用假帳號以VPN發布恐嚇訊息躲避追查，而許男更具有國民黨黨工身分，對此，林裕紘 3 日上午在粉專上發文道歉，認許哲賓「基於道義」配合演出，也會退出民進黨自省。

農業部進口雞蛋爭議延燒數月來，「Lin bay 好油」成為批評農業部進口雞蛋政策陣營的主要意見領袖之一，不過到 9 月 23 日，林裕紘上前立委黃國昌直播，哭訴遭網友恐嚇要對林及其家人不利，前一晚已停更粉專頁，來「保護家人」。

此一自導自演的假事件，黃國昌 2 日深夜也透過臉書發文證實為真，他除道歉外也刪掉該影片，表示未來直播邀請來賓將「更審慎行事」。

根據《鏡週刊》報導，許哲賓目前任職國民黨中央政策會，負責社群平台維護工作，也曾擔任過雲林縣長張麗善的小編。許男在偵訊時指出，他與林裕紘認識多年，全案起因林主動要他使用涉案的臉書帳號發文。兩人甚至在恐嚇案成為全國焦點後，將相關討論的對話錄成音檔，要讓林裕紘有台階下，並且關閉臉書粉專。

在道歉文中，林裕紘也批評國民黨在該議題上不夠用功，對於進口雞蛋政策問題無法為人民把關：「該監督政府施政的應該是在野黨，但在野黨如國民黨也未能有效積極的監督執政的民進黨，反而見獵心喜，大多數都是來我這邊抄資料，作為議題的操作，而各路民進黨的支持者、側翼則大量出征我、抹黑我，就像我明明沒有在頂新工作過，也可以不斷地說我是黑心的頂新品油師，或者幫我貼上一箱水果都賣不出去的廢物這種標籤。」

國民黨 2 日也發表聲明，表示對本案也十分詫異，並譴責所有作假的行為，個別案件若有任何違法情事，尊重司法並支持檢警依法究責勿枉勿縱。聲明指出，本案也是由國民黨執政的桃園市警局依法蒐證，把相關物證移送地檢署才能夠找到真相。

國民黨文傳會 3 日上午針對此事開會，決議解除與許哲賓的勞雇關係，另強調許哲賓並未負責任何主席相關業務。