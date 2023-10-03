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名畫《富春山居圖》二卷分藏兩岸 中共建政74周年釋短片促「合璧」

中共藉文化溫情喊話的同時，不忘加入戰機戰艦的畫面。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/03 10:13
2011年台北故宮特展，影片展示《富春山居圖》(圖／路透社Pichi Chuang)  

2011年台北故宮特展，影片展示《富春山居圖》(圖／路透社Pichi Chuang)  

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）趁著10月1日中共建政74周年的「國慶日」，中國解放軍東部戰區發動文化攻勢，在微博發布了一支以《富春山居圖》為題的短片，盼分藏兩岸的此名畫能透過「同胞回家」合體，再現600年前的山水同框。

主事對台作戰的東部戰區，平日就常發表耀武揚威的軍演影片。1日在貼文中以動漫短片《夢圓富春江》慶「祖國」華誕，寫道「海峽兩岸同根同源，同文同種，分離的畫卷終能合璧，血濃於水的同胞定會回家。」藉此表達「畫求全，盼無雙」的想望。

名畫《富春山居圖》二卷分藏兩岸 中共建政74周年釋短片促「合璧」
（圖／截自解放軍東部戰區微博）

富春山居圖》是宋末元初文人黃公望名作，畫的是浙江富春江一帶景致，贈與師弟無用師。他雲遊四處，故繪了三、四年才完。根據台灣國立故宮博物院，這幅畫在歷代名家之間輾轉流傳，後傳至收藏家吳正志，再傳給其子吳洪裕。吳洪裕相當珍愛此畫，竟於臨終前將畫丟入火中殉葬，雖被姪子吳貞度搶救了出來，畫作卻已毀損，經修補裝裱成兩幅畫卷。一卷收藏於台北故宮的《無用師卷》，長達636.9公分，前段《剩山圖》則僅51公分，收藏於浙江省博物館。

故宮稱畫卷「筆墨堆疊層出，山石勾勒皴染變化多樣」，而黃公望直抒心意，重視筆墨精神的風格，也從此成為正統派山水畫師法典範。後世出現多種描摹版本，顯見其在文人心中的地位。

路透指，2011年，兩岸關係還算融洽，當時中國將《剩山圖》借展台北故宮，促成名畫難得合體。然而，這些年來，兩岸關係惡化，中國不斷對台灣加大軍事威嚇。從短片中穿插解放軍戰艦、匿蹤戰機的畫面可見，中共文化促統之際，亦不忘武嚇威逼。
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更新時間 : 2023-10-04 02:50 GMT+08:00

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