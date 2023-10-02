Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC

  686
By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/02 21:05
友達光電今（2）日20時15分召開重訊記者會。（圖／截自臺灣證券交易所Taiwan Stock Exchange youtube）

友達光電今（2）日20時15分召開重訊記者會。（圖／截自臺灣證券交易所Taiwan Stock Exchange youtube）

23：50更新

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）友達光電今（2）日20時15分召開重訊記者會，由董事長暨集團策略長彭双浪、執行長柯富仁、財務長曾煜智共同說明，宣布正式簽訂協議，將以企業價值6億歐元，約新台幣204億元收購德商Behr-Hekka Thermocontrol GmbH(BHTC) 百分之百股權，將在取得所需各國主管機關核准後，預計明年上半年以自有資金完成交割。

中央社報導，友達光電董事長彭双浪在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，透過此次併購BHTC，將可直接在中國工廠之外，增加歐、美生產據點，進而積極投入汽車應用市場，尤其符合汽車市場在地供應的需求，更可避免面板業景氣循環的上下劇烈波動。

彭双浪說，多元組合的布局，讓友達不再只是一家面板公司，而是一個以顯示技術為核心的解決方案供應商，對未來成長性很高的車用市場是重要布局。

友達總經理柯富仁指出，看好電動車、自動車是未來10年遠景，將以友達過去10幾年累積在車用面板經驗，發揮面板整合能力，強化未來10年在車市的影響力。

BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG （MAHLE）與HELLAGmbH & Co. KGaA（HELLA）各持有50%股權合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品研發、製造與銷售。
友達
BHTC

相關新聞

北富銀和友達光電進行全台首件　永續供應鏈金融合作
北富銀和友達光電進行全台首件　永續供應鏈金融合作
2022/07/01 21:05
【更新】台灣科技業大老•私密生活品味　 開餐廳玩收藏、搞樂團街頭秀樣樣行
【更新】台灣科技業大老•私密生活品味　 開餐廳玩收藏、搞樂團街頭秀樣樣行
2022/02/02 17:55
台灣友達高階主管收回扣遭起訴　公司7年損失24億元
台灣友達高階主管收回扣遭起訴　公司7年損失24億元
2021/12/24 20:28
面板大廠友達高層異動　擬申請美國存託股票下市轉上櫃
面板大廠友達高層異動　擬申請美國存託股票下市轉上櫃
2019/09/09 21:46
友達入選彭博性別平等指數 連續2年台灣唯一
友達入選彭博性別平等指數 連續2年台灣唯一
2019/01/17 20:29

更新時間 : 2023-10-04 02:50 GMT+08:00

最受歡迎

公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終將下葬
臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸
臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸
台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾
台灣浪漫童話莊園！星巴克花蓮理想門市開幕　必收品項粉色編織包氣質優雅出眾
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同
馬英九批「台灣國慶日」擅改國名拒出席　各界回應大不同