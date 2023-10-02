快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC

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（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）友達光電今（2）日20時15分召開重訊記者會，由董事長暨集團策略長彭双浪、執行長柯富仁、財務長曾煜智共同說明，宣布正式簽訂協議，將以企業價值6億歐元，約新台幣204億元收購德商Behr-Hekka Thermocontrol GmbH(BHTC) 百分之百股權，將在取得所需各國主管機關核准後，預計明年上半年以自有資金完成交割。

中央社報導，友達光電董事長彭双浪在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，透過此次併購BHTC，將可直接在中國工廠之外，增加歐、美生產據點，進而積極投入汽車應用市場，尤其符合汽車市場在地供應的需求，更可避免面板業景氣循環的上下劇烈波動。

彭双浪說，多元組合的布局，讓友達不再只是一家面板公司，而是一個以顯示技術為核心的解決方案供應商，對未來成長性很高的車用市場是重要布局。

友達總經理柯富仁指出，看好電動車、自動車是未來10年遠景，將以友達過去10幾年累積在車用面板經驗，發揮面板整合能力，強化未來10年在車市的影響力。

BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG （MAHLE）與HELLAGmbH & Co. KGaA（HELLA）各持有50%股權合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品研發、製造與銷售。