【杭州亞運】台灣再奪兩銅 女壘險勝勝菲律賓 「台灣最速男」楊俊瀚壓線0.01秒擊敗卡達選手

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（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）杭州亞運9月23日至10月8日登場，台灣隊今（2）日再傳捷報，杭州亞運女壘台灣隊在銅牌戰對上菲律賓隊，雖然一開始落後，不過3局下追平後，5局下林鳳珍轟出超前2分砲，終場台灣隊就以3比2擊敗菲律賓，順利奪下銅牌。另外，在田徑男子200公尺決賽方面，楊俊瀚排在第9道出發，排在第9道的他飆出20秒74，順利替台灣田徑代表隊摘下1面銅牌。

中央社報導，台灣隊今天推出王牌投手柯夏愛先發，在3局上遇到危機，被敲出2支安打後，右外野手林鳳珍發生失誤，失掉1分；不過台灣隊打線在3局下展開反攻，蘇怡瑄、林鳳珍接連敲安打送回1分，追平戰局；5局下林鳳珍再一棒轟出超前2分砲。

雖然菲律賓隊在7局上反攻1分，不過投手邱安汝仍成功化解危機，最後台灣隊以3比2獲勝，奪下銅牌。此戰先發投手柯夏愛主投5局，被敲出6支安打，送出5次三振，失掉1分非責失，奪下勝投；接著邱安汝在第6局一、二壘有人時登板，連飆2次三振化解危機，共投2局失1分。

楊俊瀚2日晚間在杭州亞運男子200公尺項目以0.01秒擊敗卡達選手，替台灣田徑代表隊摘下1面銅牌。（圖／中央社檔案照）

至於在田徑場上，上屆雅加達亞運奪下銀牌的「台灣最速男」楊俊瀚今天再挑戰男子200公尺獎牌，排在第9道的他在最後一刻壓線以0.01秒擊敗隔壁道的卡達選手，僅次於卡達奥古諾德的19秒97，以及日本上山紘輝的20秒26，順利替台灣田徑代表隊摘下1面銅牌。