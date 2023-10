2023諾貝爾生醫獎出爐！mRNA疫苗推手卡里科、魏斯曼獲獎

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)2023年「諾貝爾獎」(Nobel Price)各獎項從今(2)日起陸續揭曉,首先在台灣時間下午5時30分公布的獎項為「生醫獎(生理學或醫學獎)」(Nobel Prize in Physiology or Medicine),如同外界所預測由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科(Katalin Kariko)及美國醫學家魏斯曼(Drew Weissman)共享殊榮。

2019年底,從中國武漢爆發的COVID-19(2019冠狀病毒疾病)肆虐全球,至今已有超過5億人感染,逾620萬人不幸喪命。而此獎項是為表彰2人在核苷酸修飾的開創新發現,使得新冠肺炎的mRNA疫苗成真,否則全球疫情可能會比現在更為嚴峻。

值得注意的是,2人去年曾來到台灣、參與第5屆「唐獎」並獲得生技醫藥獎殊榮。中央社報導,去年獲得唐獎時,魏斯曼談及過去數十年來在研究道路上寂寞孤單,甚至被其他同僚嘲笑他選擇研究RNA是拿自己的事業開玩笑;談到和卡里科共同研究的過程,魏斯曼說,一開始就只有他們兩人投入RNA研究,加上兩人都有睡眠障礙,常會在凌晨3點無法入眠時,透過郵件一來一往討論研究結果、接下來想做什麼嘗試;卡里科也常透過這樣的溝通分享她的閱讀心得。

在合作過程中,卡里科從魏斯曼身上學到免疫學與疫苗研究。卡里科也教導魏斯曼有關RNA的研究基礎與細節,兩人相互切磋,找到共同點,並發揮兩人擁有的特殊知識,展開相關研究。

自由時報報導,卡里科去年發表得獎感言時表示,mRNA疫苗的開發奠基於1世紀的科技進步,由數十萬科學家、醫生、工程師和專家共同努力完成,她希望自己的獲獎能鼓勵對自然好奇的女孩相信自己,成為科學家,貢獻世界

緊接著3日將頒發物理學獎、4日化學獎、5日文學獎、6日和平獎以及9日經濟學獎。今年的諾貝爾得主除了能抱回獎牌、獲獎證書外,還可多得到瑞典幣100萬克朗(約294萬新台幣),總獎金達瑞典幣1100萬克朗(約3242萬新台幣)。

