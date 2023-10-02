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2023諾貝爾生醫獎出爐！mRNA疫苗推手卡里科、魏斯曼獲獎

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/02 19:26
2023年諾貝爾醫學獎揭曉，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科及美國醫學家魏斯曼共享殊榮。（圖取自twitter.com/NobelPrize...

2023年諾貝爾醫學獎揭曉，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科及美國醫學家魏斯曼共享殊榮。（圖取自twitter.com/NobelPrize...

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）2023年「諾貝爾獎」（Nobel Price）各獎項從今（2）日起陸續揭曉，首先在台灣時間下午5時30分公布的獎項為「生醫獎（生理學或醫學獎）」（Nobel Prize in Physiology or Medicine），如同外界所預測由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國醫學家魏斯曼（Drew Weissman）共享殊榮。

2019年底，從中國武漢爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球，至今已有超過5億人感染，逾620萬人不幸喪命。而此獎項是為表彰2人在核苷酸修飾的開創新發現，使得新冠肺炎的mRNA疫苗成真，否則全球疫情可能會比現在更為嚴峻。

值得注意的是，2人去年曾來到台灣、參與第5屆「唐獎」並獲得生技醫藥獎殊榮。中央社報導，去年獲得唐獎時，魏斯曼談及過去數十年來在研究道路上寂寞孤單，甚至被其他同僚嘲笑他選擇研究RNA是拿自己的事業開玩笑；談到和卡里科共同研究的過程，魏斯曼說，一開始就只有他們兩人投入RNA研究，加上兩人都有睡眠障礙，常會在凌晨3點無法入眠時，透過郵件一來一往討論研究結果、接下來想做什麼嘗試；卡里科也常透過這樣的溝通分享她的閱讀心得。

在合作過程中，卡里科從魏斯曼身上學到免疫學與疫苗研究。卡里科也教導魏斯曼有關RNA的研究基礎與細節，兩人相互切磋，找到共同點，並發揮兩人擁有的特殊知識，展開相關研究。

自由時報報導，卡里科去年發表得獎感言時表示，mRNA疫苗的開發奠基於1世紀的科技進步，由數十萬科學家、醫生、工程師和專家共同努力完成，她希望自己的獲獎能鼓勵對自然好奇的女孩相信自己，成為科學家，貢獻世界

緊接著3日將頒發物理學獎、4日化學獎、5日文學獎、6日和平獎以及9日經濟學獎。今年的諾貝爾得主除了能抱回獎牌、獲獎證書外，還可多得到瑞典幣100萬克朗（約294萬新台幣），總獎金達瑞典幣1100萬克朗（約3242萬新台幣）。
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