杭州亞運北韓輸球爆氣　推擠裁判、向日本遞水員要水又作勢攻擊　

(台灣英文新聞/葉湘宜 綜合報導)杭州亞運昨(1)日進行男子足球八強賽,由北韓對上日本,但北韓球員竟在賽事中怒推裁判、從日本隊工作人員手中要水喝,還作勢毆打。

綜合外媒報導,男子足球八強賽北韓對上日本,北韓選手在下半場29分鐘時奪下一分,兩隊呈1比1平手,一直到下半場35分鐘時,日本選手與北韓門將發生肢體接觸,裁判判決北韓犯規,日本獲十二碼罰球機會。

北韓選手對此進行了長達數分鐘的強烈抗議,但裁判並未接受,日本隊最終進球得分,北韓最終以1比2敗給日本,裁判哨聲一響,北韓隊開始情緒失控,一群北韓選手們衝向裁判,甚至發生肢體衝突,北韓教練也在一旁出聲阻止。

另外,當天還有鏡頭拍到,一名北韓選手在比賽暫停期間,向進入球場的日本工作人員要水喝,但卻突然舉起左手,作勢毆打該名人員,裁判也隨即給予一張黃牌警告。

賽後北韓隊教練面對記者的提問,教練對此回應,球員們確實隊今天錯誤的判決而有些激動,但若主裁判不公正,他認為這是對足球的污辱。

