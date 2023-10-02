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杭州亞運北韓輸球爆氣　推擠裁判、向日本遞水員要水又作勢攻擊　

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/02 17:47
杭州亞運北韓應援團於場邊為選手加油（圖／路透社KIM KYUNG-HOON）

杭州亞運北韓應援團於場邊為選手加油（圖／路透社KIM KYUNG-HOON）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）杭州亞運昨（1）日進行男子足球八強賽，由北韓對上日本，但北韓球員竟在賽事中怒推裁判、從日本隊工作人員手中要水喝，還作勢毆打。

綜合外媒報導，男子足球八強賽北韓對上日本，北韓選手在下半場29分鐘時奪下一分，兩隊呈1比1平手，一直到下半場35分鐘時，日本選手與北韓門將發生肢體接觸，裁判判決北韓犯規，日本獲十二碼罰球機會。

北韓選手對此進行了長達數分鐘的強烈抗議，但裁判並未接受，日本隊最終進球得分，北韓最終以1比2敗給日本，裁判哨聲一響，北韓隊開始情緒失控，一群北韓選手們衝向裁判，甚至發生肢體衝突，北韓教練也在一旁出聲阻止。

另外，當天還有鏡頭拍到，一名北韓選手在比賽暫停期間，向進入球場的日本工作人員要水喝，但卻突然舉起左手，作勢毆打該名人員，裁判也隨即給予一張黃牌警告。

賽後北韓隊教練面對記者的提問，教練對此回應，球員們確實隊今天錯誤的判決而有些激動，但若主裁判不公正，他認為這是對足球的污辱。

韓聯社報導，當天的比賽現場有如是北韓的「主場」，在比賽開始前就有約200名北韓「女性應援團」高喊著「朝鮮做得好」、「朝鮮戰勝吧」等口號，對面的觀眾席上也有30多名應援團，身穿紅色T恤及白色帽子，並掛著大型北韓國旗一同應援。

中國球迷也對北韓表達了熱情，當北韓進攻時，滿場的觀眾會高喊著「加油」，反之在日本在罰自由球時，場外則會出現一片噓聲，在現場進行採訪的日本媒體也無奈的說道「像在客場比賽一樣」。

昨日八強賽日本隊以2比1擊敗北韓，將在4日與「伊朗隊vs.香港隊」對戰中的贏家進行準決賽。
杭州亞運
足球
北韓
日本
肢體衝突

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更新時間 : 2023-10-04 02:50 GMT+08:00

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