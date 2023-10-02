台灣土地銀行防詐有成　為客戶守住近2億元資產

因應行政院打詐策略以守護全民資產，土地銀行運用KYC（Know Your Customer）臨櫃關懷、強化申請約定轉帳防詐措施、異常交易態樣納入預警指標等措施多管齊下，近三年成功攔阻244件詐騙案、為客戶守住近2億元資產。

隨AI科技蓬勃發展，詐騙手法日新月異，為打擊新型詐騙，行政院今年陸續通過「打詐五法」並訂定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，從教育宣導、攔阻訊息、阻斷金流、偵查打擊等面向全方位升級打詐策略，其中，金融業擔負提前阻斷詐騙金流，守護全民資產之重要關鍵。

配合國家打詐策略升級，土地銀行除積極宣導內部行員採取臨櫃關懷提問、強化申請約定轉帳防詐措施、將共通性異常交易態樣納入內部預警指標外，並響應金管會及銀行公會政策，與警政機關共同辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，向民眾宣導各類詐騙案例及防詐方法，以提高民眾識詐知能，守護自身財產安全。

依土地銀行統計，近三年總計已阻斷詐騙案件244件、近2億元金流，可謂成果豐碩，為持續擴大阻詐效果並兼顧金融友善宗旨，土地銀行亦提供弱勢及高齡客戶友善版的定型化契約與妥適作業流程，落實臨櫃關懷提問與監控管理措施，防止弱勢客戶受詐騙及金融剝削。此外，透過發放團體獎勵金與嘉勉方式，鼓勵行員積極主動執行臨櫃關懷提問，以減少民眾遭騙受害，協助警方掃除詐騙集團。

土地銀行身為百分百國營銀行，在普惠金融上致力建構完善且安全的金融友善環境，目前土地銀行各分行皆設置「無障礙服務櫃檯」與「符合輪椅族使用之ATM」，並規劃逐步增設「視障語音ATM」、提供視訊手語翻譯人員服務，另積極落實反詐騙宣導、可疑帳戶偵測與臨櫃關懷等阻詐措施，為不同族群客戶提供最溫暖與值得信賴的金融服務。

在多年耕耘下，土地銀行不僅在去年榮獲行政院國家永續發展委員會「企業類國家永續發展獎」，另連續五年榮獲金管會「金融服務業公平待客原則評核績優銀行」等重要獎項，未來土地銀行將秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」核心價值落實金融友善與政府打詐政策，打造溫暖安心的金融場域，對整體環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

