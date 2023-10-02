重現百年天然林　富邦金控攜手彰化縣政府「樹」立東螺溪生態

持續為台灣生態奔跑！富邦金控推進「Run For Greenᵀᴹ」奔向綠色倡議計畫，今(2)日共同參與「東螺溪水綠廊道工程開工動土典禮」，由富邦金控與彰化縣、臺灣山林復育協會三方共同簽署合作意向，預計於東螺溪沿岸，協助復育超過80種八卦山西側原生植群，種植約1.6萬株原生苗木，盼重現彰化平原百年的天然林。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦自2021年推出「Run For Greenᵀᴹ」奔向綠色倡議計畫，從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力，目標五年內替台灣種下十萬棵樹，計畫上線屆滿兩周年，已超前達成種下10萬棵樹，為台灣海岸造林、守護綠色邊防及恢復生物多樣性貢獻一份心力；本次與彰化縣政府合作，富邦不僅僅是種樹，更將秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」精神，致力提升東螺溪沿岸森林生態，共促在地環境永續發展。
今年適逢彰化建縣300年，彰化縣政府推動東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫，藉由東螺溪水綠廊道改善計畫8.3公里範圍，進行彰化平原原生植群復育，希望以此建構從八卦山麓貫穿彰化平原至出海口的生態廊道，進一步透過彰化天然林的復育同時提升東螺溪沿岸森林生態功能，助益生物多樣性之恢復，並優化東螺溪沿岸休憩與景觀，豐富遊客五感體驗與環境教育，恢復水岸生命力及永續水環境。
東螺溪又稱舊濁水溪，因流經彰化縣農業精華區，育孕彰化平原發展，而被譽為彰化的「母親河」。但在長達數百年的農業開墾與都市發展下，彰化平原上的原生樹種：九丁榕、澀葉榕、白肉榕、菲律賓榕、香楠、大葉楠等熱帶氣候榕楠林逐漸消失，殘存的森林退縮至鄰近的八卦山。
富邦金控努力為臺灣造林減碳，一直以「生態復育」為植樹核心理念，除響應此次彰化縣府計劃，過往亦有許多維護生態實績，如：新北萬里打造海岸防風林、前往台南台江國家公園沙洲植樹、維護桃園國家級重要濕地許厝港生態環境。
透過「Run For Greenᵀᴹ奔向綠色」倡議，富邦金控積極發揮企業影響力。在非金融面，攜手新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、花蓮、屏東等全台8縣市植樹，並結合植樹與四大馬拉松賽事，跑者累積跑滿40公里，即可認領兌換一棵由富邦種下的樹；今年更將擴及其他指定路跑賽事、鐵人賽事等運動，讓更多跑者的每一步都能累積減碳效益。針對核心業務金融面，富邦力助產業低碳轉型，藉由綠色投融資力量，2022年推動產業鏈約新台幣8.6兆元的產值增長，並投入超過新台幣193億元發展再生能源。
展望未來，富邦金控期待持續與更多縣市政府、合作夥伴共同攜手合作，全力奔向綠色，共同奔向2050臺灣淨零碳排目標。
東螺溪被譽為「彰化的母親河」，富邦金控希望在沿岸重現彰化平原百年的天然林，將協助復育超過80種八卦山西側原生植群。（照片由富邦金控提供）