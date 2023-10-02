重現百年天然林　富邦金控攜手彰化縣政府「樹」立東螺溪生態

持續為台灣生態奔跑！富邦金控推進「Run For Greenᵀᴹ」奔向綠色倡議計畫，今(2)日共同參與「 東螺溪水綠廊道工程開工動土典禮」，由富邦金控與彰化縣、 臺灣山林復育協會三方共同簽署合作意向，預計於東螺溪沿岸， 協助復育超過80種八卦山西側原生植群，種植約1.6萬株原生苗 木，盼重現彰化平原百年的天然林。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦自2021年推出「Run For Greenᵀᴹ」奔向綠色倡議計畫， 從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力， 目標五年內替台灣種下十萬棵樹，計畫上線屆滿兩周年， 已超前達成種下10萬棵樹，為台灣海岸造林、 守護綠色邊防及恢復生物多樣性貢獻一份心力； 本次與彰化縣政府合作，富邦不僅僅是種樹，更將秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」精神，致力提升東螺溪沿岸森林生態， 共促在地環境永續發展。

今年適逢彰化建縣300年， 彰化縣政府推動東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫， 藉由東螺溪水綠廊道改善計畫8.3公里範圍， 進行彰化平原原生植群復育， 希望以此建構從八卦山麓貫穿彰化平原至出海口的生態廊道， 進一步透過彰化天然林的復育同時提升東螺溪沿岸森林生態功能， 助益生物多樣性之恢復，並優化東螺溪沿岸休憩與景觀， 豐富遊客五感體驗與環境教育，恢復水岸生命力及永續水環境。

東螺溪又稱舊濁水溪，因流經彰化縣農業精華區， 育孕彰化平原發展，而被譽為彰化的「母親河」。 但在長達數百年的農業開墾與都市發展下，彰化平原上的原生樹種： 九丁榕、澀葉榕、白肉榕、菲律賓榕、香楠、 大葉楠等熱帶氣候榕楠林逐漸消失， 殘存的森林退縮至鄰近的八卦山。

富邦金控努力為臺灣造林減碳，一直以「生態復育」 為植樹核心理念，除響應此次彰化縣府計劃， 過往亦有許多維護生態實績，如：新北萬里打造海岸防風林、 前往台南台江國家公園沙洲植樹、 維護桃園國家級重要濕地許厝港生態環境。

透過「Run For Greenᵀᴹ奔向綠色」倡議，富邦金控積極發揮企業影響力。在 非金融面，攜手新北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、花蓮、 屏東等全台8縣市植樹，並結合植樹與四大馬拉松賽事， 跑者累積跑滿40公里，即可認領兌換一棵由富邦種下的樹；今年更 將擴及其他指定路跑賽事、鐵人賽事等運動， 讓更多跑者的每一步都能累積減碳效益。針對核心業務金融面， 富邦力助產業低碳轉型，藉由綠色投融資力量，2022年推動產業 鏈約新台幣8.6兆元的產值增長，並投入超過新台幣193億元發 展再生能源。

展望未來，富邦金控期待持續與更多縣市政府、 合作夥伴共同攜手合作，全力奔向綠色，共同奔向2050臺灣淨零 碳排目標。

東螺溪被譽為「彰化的母親河」， 富邦金控希望在沿岸重現彰化平原百年的天然林，將協助復育超過8 0種八卦山西側原生植群。（照片由富邦金控提供）