台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超354.93億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/9/25~2023/9/28）外資在集中市場總買進金額為2,917.51億元，總賣出金額為3,272.44億元，賣超為354.93億元，另統計自2023年年初至9月28日止，外資總買進金額為15兆1,070.59億元，總賣出金額為15兆1,068.21億元，累計買超為2.38億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆3,723.26億元新台幣，占全體上市股票市值的39.66%，較9月22日的20兆3,941.82億元新台幣，減少218.56億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：大亞：買進58,977千股，賣出20,645千股，買超38,332千股。

第二名：中信金：買進66,552千股，賣出48,575千股，買超17,977千股。

第三名：華通：買進37,037千股，賣出19,309千股，買超17,728千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中鋼：買進22,592千股，賣出60,548千股，賣超37,956千股。

第二名：台泥：買進36,138千股，賣出73,994千股，賣超37,856千股。

第三名：長榮航：買進60,956千股，賣出98,308千股，賣超37,352千股。