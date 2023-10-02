平甩功助輪椅長輩一臂之力！長照機構受惠　新北再引進身障機構

住進長照機構的長輩有許多不良於行， 必須靠輪椅等輔具，新北市社會局引進梅門平甩功， 由教練先帶領照服人員團練，照服人員學會後， 再返回機構教導長輩，即使坐在輪椅上，上半身肢體仍可甩手運動， 久而久之，長輩甚至可以從輪椅上站了起來。 不僅長照機構明顯受益，社會局進一步推動到身障機構， 希望也能改善身障朋友的健康。

中和双慈老人長照中心主任吳佳玲表示，機構裡有一位李伯伯， 他因腳部動脈阻塞，切除了幾根指頭，加上高齡， 平時只能坐在輪椅上，在照服員鼓勵下，他跟著大家一起練平甩， 如此經過1年勤練的功夫，李伯伯先是靠助行器站立起來， 日前更不用助行器，還能在團練時走動到其他長輩輪椅旁指點， 令人嘖嘖稱奇。

梅門總教練李志恆表示，平甩功係李鳳山大師所創，動作簡單， 易學易懂，且不限任何時空，皆可練習，每日10分鐘， 能去瘀活血、疏通經脈、補充元氣，可以改善長輩睡眠品質和三高， 尤其對於長期住在機構，缺乏運動的長輩，即使藉由上肢平甩活動， 仍能促進血液循環，避免長期臥床或坐輪椅產生的褥瘡等疾患。

老人福利科長林妏燕表示， 新北市從2021年開始引進梅門平甩功進入長照機構， 以增加長輩的活動量，促進身體健康， 即使在疫情期間也能透過線上指導帶領，3年下來， 全市共有49家老人福利機構及住宿型長照機構受惠。 機構照服人員在經過梅門的培訓後，回到各自機構帶動長輩練習， 目前仍持續進行中。

社會局長李美珍表示， 由於平甩運動確實有益於機構長輩的身心健康， 因此再進一步引進到身障機構， 目前已有9家身障機構進行平甩功教學培訓， 包含三重重新日照及小作所、五華日照、八里愛心教養院、 中和及新店小胖威利、小豆苗小作所、愛樂和愛新發展中心等， 不僅促進學員身心健康，也能穩定學員的情緒， 減輕教保老師或家長的照顧負荷，未來仍會持續推廣。