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臺灣企銀主辦易昇鋼鐵新臺幣65億元ESG綠色聯貸

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By 台灣英文新聞
2023/10/02 17:27
臺灣企銀統籌主辦易昇鋼鐵5年期新臺幣65億元聯合授信案，由臺灣企銀副總經理乙增祥（右）與易昇鋼鐵董事長顏慶利（左）代表簽約。(臺灣企銀提供...

臺灣企銀統籌主辦易昇鋼鐵5年期新臺幣65億元聯合授信案，由臺灣企銀副總經理乙增祥（右）與易昇鋼鐵董事長顏慶利（左）代表簽約。(臺灣企銀提供...

臺灣企銀為支應易昇鋼鐵股份有限公司（以下簡稱易昇鋼鐵）償還既有金融機構借款暨充實中期營運及購料週轉金所需資金，統籌主辦新臺幣65億元聯合授信案，在銀行團踴躍參貸下，超額認購逾180％，於今（2）日成功完成聯貸簽約。

易昇鋼鐵為台灣鋼鐵集團旗下一員，以電爐煉鋼與生產鋼筋為主，靠著生產製程優化成為國內最有競爭力的電爐煉鋼廠之一，使用電爐煉鋼可比高爐煉鋼減少81％碳排放量，且不使用鐵礦砂與煤炭做為原料，可減少傷害地球；該公司使用廢鋼做為原料，符合永續發展目標SDGs12負責任的消費與生產(Responsible Consumption and Production)，採用永續的消費和生產模式，且等到鋼鐵產品的生命週期結束後，可熔煉再使用，落實循環經濟精神。

臺灣企銀支持並鼓勵企業實踐ESG，該聯貸案內容連結ESG指標利率調整機制，鼓勵易昇鋼鐵在營運過程中，積極推動節能減碳策略，減少各類能源耗用，進而達到節能、節水及減碳成效，希望為全球環境永續發展盡一份責任，成為永續發展的模範企業。

綠色供應鏈浪潮來襲，臺灣企銀挺中小企業正面迎戰，攜手工業技術研究院透過異業結盟，共同啟動「淨零減碳聯合輔導平台」，提供中小企業一站式碳轉型解決方案，整合行內融資輔導資源，提供中小企業跨領域專業顧問之團隊服務，推動企業進行能源管理評估，引導企業採取節能減碳措施；臺灣企銀亦已簽署加入赤道原則，在授信流程中評估及調查對環境及社會的影響，貸後也持續監測追蹤，落實金融機構之企業社會責任。

更新時間 : 2023-10-04 02:49 GMT+08:00

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