上學圖課程、交安尋寶趣　新北推交安教育有成 4校獲金安獎

教育部日前公布「111學年度學校交通安全教育評鑑 」獲獎名單，新北市南勢國小、忠孝國中、土城國中及新林國小4校 獲評為績優學校，將於今(112)年交通部辦理之「金安獎」 頒獎典禮公開頒獎。

南勢國小校長唐玉真表示， 安全的通學路徑才能讓家長放心讓孩子走一段路上學。 學校積極爭取行人專用時相、綠底行穿線改善通學環境， 並以交通安全教案手冊結合交安五守則發展校本交通安全課程。 其中「好南德交安LINE貼圖」、「南勢上學圖」等創新課程讓6 年級王楷緒同學很有感，他說，「上學圖課程」 教我們觀察路口的號誌、標線， 不但學會避免危險也養成正確用路觀念，讓我們放心走一段路上學。

忠孝國中隨著新校舍竣工，將學校周邊打造成敞亮的安全通學廊道。 校長陳秀標表示，學校提倡「走一段路上學」觀念， 鼓勵家長接送孩子時善用校園周邊避車道設計， 減少上放學期間車輛壅塞的險象，更將品德教育融入交安課程中， 營造人車安全的和諧氛圍。8年級江麒軍同學說， 每天走在寬敞的通學廊道上，有熱心的志工引導我們過馬路， 也與禮讓的駕駛揮手致意， 讓自己體會人與人互相尊重是件美好的事。」

土城國中校長徐淑芬指出，學校結合服務學習推動「 交通安全宣傳大使」，在公車站牌宣導搭乘禮儀， 讓學校與社區共好。9年級王姵怡同學表示，擔任交安宣傳大使， 到公車站牌提醒乘車的同學們要排隊、禮讓，更要注意乘車安全。 其他乘客常常稱讚我們有禮貌又貼心，這樣的服務學習很有意義。 此外，學校也依據學生能力設計各年級交安學習目標， 並結合真實情境狀況設計課程內容，提升學生交通安全意識。

新林國小以「讓孩子站在未來看現在」為交通課程願景，結合「 雙語國際」及「資訊創客」等校本課程， 期待學生將交通安全知識內化為常識，在「交安尋寶活動」課程中， 讓孩子從操作VR的過程，學習交通安全的知識。6年級黃宇陞同學 說，交安尋寶活動很有趣，利用平板抓交通安全標誌， 會讓我們上課更認真，再搭配老師的講解說明， 讓自己了解過馬路走行穿線的重要。導護志工們也回饋， 自從上了交通安全課程，家長違規明顯減少了， 可見學校交通安全教育的重要。

教育局長張明文表示，新北市自111學年度起已將交安教育全面納 入課程計畫、辦理多場種子教師培訓， 也持續結合各局處資源共同改善各校通學環境。 感謝學校積極推動交通安全教育， 新北市將持續落實交通安全教育課程， 並請各校將校本交通安全情境納入教學，提升學童安全。 也呼籲家長學校與家庭教育並行合作， 從小培養學童正確用路觀念及行為，型塑新北以人為本、 行人安全的用路文化。