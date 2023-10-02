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【杭州亞運】台灣舉重女神帶傷上陣 郭婞淳59公斤級摘銅落淚：不確定下一屆會不會出賽

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/02 17:19
台灣「舉重女神」郭婞淳2日在杭州亞運女子59公斤 級賽事登場，挑戰2連霸。 中央社記者鄭清元攝 112年10月2日

杭州亞運 郭婞淳舉重59公斤級出賽（1）

台灣「舉重女神」郭婞淳2日在杭州亞運女子59公斤 級賽事登場，挑戰2連霸。 中央社記者鄭清元攝 112年10月2日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／體育組　綜合報導）杭州亞運今（2）天登場女子舉重項目，有傷在身的「舉重女神」郭婞淳出賽女子59公斤級賽事，挑戰二連霸，最後以抓舉101公斤、挺舉126公斤，總和227公斤，收下銅牌。

郭婞淳上屆雅加達亞運女子58公斤級奪得金牌，2年前東京奧運再拿下女子59公斤級金牌，締造生涯里程碑，這次再戰亞運，由於帶傷上陣，最終以銅牌作收。

郭婞淳今天在杭州亞運女子舉重59公斤級亮相，抓舉開把重量原設定95公斤，上場前調整到97公斤，第1把輕鬆舉起，第2把99公斤同樣過關，第3把上調至101公斤同樣撐起槓鈴。

挺舉部分，郭婞淳第1次試舉122公斤，儘管順利舉起，但放下槓鈴後，因右大腿不適，表情明顯不適，儘管隨後順利舉起126公斤，但挑戰128公斤時上挺動作失敗，以總和227公斤收下銅牌。

年僅23歲的地主羅詩芳在抓舉成功挑戰107公斤後，金日景隨即以111公斤改寫郭婞淳所保有的世界紀錄（110公斤）；羅詩芳、金日景挺舉各舉起133公斤、135公斤，金日景最終以總和246公斤奪金，羅詩芳以240公斤拿下銀牌。

中央社報導，原本就受腰傷所擾的郭婞淳賽後接受媒體聯訪時表示，「熱身挑戰120公斤時候弄傷右腿，但賽前訓練時就有點不舒服」。由於有傷在身，郭婞淳透露，這次目標先確保有抓舉、挺舉與總和的成績，「就差1把，希望6把全上，比世錦賽成績還要再前進一點」。

郭婞淳賽後受訪到一半，談到眼角的淚水時，再次忍不住落淚，她解釋，因為沒達到原本期待的成績，「加上不確定下一屆會不會出賽，希望每次都能夠表現好一點」。

郭婞淳持續備戰明年巴黎奧運，她期許自己，每場比賽都能維持一定成功率，且開把重量能逐步提升，「現在最重要是要先把傷養好，中間有些比賽就要放一放」。她預計，接下來將參加年底的卡達大獎賽，以及明年亞錦賽、世界盃。
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更新時間 : 2023-10-04 02:49 GMT+08:00

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