台灣近視人口破63%、兒童占比攀升！高度近視導致黃斑部病變為國人失明主因

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣有超過63%為近視人口，其中兒童近視的比例在東亞地區也名列前茅，由於近視若是惡化成高度近視，可能導致早發性白內障、視網膜剝離、近視性黃斑部病變和青光眼等威脅。對此，醫師提醒，兒童近視需選擇最適合的治療方式，隨著醫療進步，在控制近視度數上也有更多元化的選擇，例如近視控制專用日拋隱形眼鏡，在近年來有研究證實能有效控制或減緩兒童視力惡化的程度。

台灣兒童近視比例攀升 都市化、數位化皆高度相關

台灣被稱為「近視之都」，報導指出 ，2018年的近視比率為63.3%，比1986年的26.5%增加了2.4倍 。台灣大約 24% 的近視人口為高度近視，即每五人有一人在成年時面臨眼睛疾病的相關風險，例如早發性白內障、視網膜剝離、近視黃斑部病變，以及青光眼，而由高度近視所導致的黃斑部病變，更是台灣人失明的主要原因 。

此外，COVID-19的疫後時代，台灣的兒童近視比例也有上升現象，對此，高雄澄清國際眼科院長陳矜芸醫師表示，由於疫情間缺少戶外活動時間，是兒童近視度數加深的原因之一。另外，隨著越來越多學校、補習班使用平板和數位白板等作為教材，學生使用數位工具的時數也有增加趨勢，因此，都市兒童更容易且快速加深近視度數，並在高中畢業後面臨高度近視風險。對此，陳矜芸醫師則強調：「及早治療，可有效控制及減緩近視進展。」

醫囑：兒童近視矯正需選擇正確治療，定期回診同為控制關鍵！

兒童近視矯正的方式多，臺北合安眼科診所院長吳昱愷醫師則指出，目前散瞳劑眼藥水仍是常見的兒童近視治療，然而，散瞳劑眼藥水的副作用包含畏光或對光敏感，可能造成在矯正時造成不適應，且也有研究指出，散瞳劑眼藥水的治療效果可能隨著近視進展而降低治療效果。

除了散瞳劑眼藥水，常見的矯正方式還包含配戴一般鏡片、角膜塑型片等，以及更新穎的矯正治療方式為近視控制專用日拋隱形眼鏡。陳矜芸補充，近視控制專用日拋隱形眼鏡等較新穎的矯正治療，通常也對活動量大的孩子更加便利，在戶外活動時，可以不受眼鏡的限制、活動過程中較安全，且日拋型的軟式隱形眼鏡不像角膜塑型片須每天清潔，也可降低因鏡片清潔不全而導致的感染風險。

吳昱愷建議，孩子是否能持續進行治療為矯正關鍵，因此家長需選擇孩子最能夠適應的方式來進行近視矯正，且定期回診檢查視力，才能長久且持續地控制近視，避免惡化！